APSP “ BEATO DE TSCHIDERER ” * COVID: « L’ARCIVESCOVO TISI OFFICERÀ LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN RICORDO DEI RESIDENTI DECEDUTI A CAUSA DEL VIRUS, MARTEDÌ 15 GIUGNO ORE 16.00 »

La Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e tutto lo staff della APSP Beato di Tschiderer di Via Piave a Trento, hanno il piacere di comunicare che domani, martedì 15 giugno 2021, alle ore 16.00, presso il giardino interno della Casa di Riposo, Sua Eccellenza Mons. Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento, officerà una Celebrazione Eucaristica in ricordo dei nostri cari Residenti venuti a mancare a causa del virus COVID-19.

Sarà anche l’occasione per piantumare un ulivo nel giardino, con una targa a futura Memoria.

Per la RSA è un evento importante, che vuole segnare anche l’avvio di un graduale superamento della pandemia e ritorno alla normalità dopo 15 mesi di grande sofferenza, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento e sull’uso delle mascherine.

È un forte segnale di speranza nel futuro per i tutti Residenti, i loro familiari e l’intera Comunità Trentina, così pesantemente provati dalla pandemia e delle conseguenti misure di contenimento, per non dimenticare il dolore e le difficoltà di chi ha vissuto “dentro” e di chi ha vissuto “fuori” dalle RSA, ma, al contempo, per iniziare a guardare avanti con fiducia.