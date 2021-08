APPLE * NEWS PARTNER PROGRAM: « INTRODOTTI ULTERIORI AGGIORNAMENTI ALL’APP STORE, PER RICONOSCERE L’IMPORTANZA DEL GIORNALISMO ETICO E DI UNA STAMPA INDIPENDENTE »

Lancio del News Partner Program. Apple oggi ha anche annunciato ulteriori aggiornamenti all’App Store con il lancio del News Partner Program. Riconoscendo l’importanza del giornalismo etico e di una stampa libera e indipendente, il programma include nuove iniziative atte a espandere il sostegno di Apple per questo settore.

Per partecipare al programma, le organizzazioni editoriali devono fornire ai clienti l’accesso ai propri contenuti in Apple News usando Apple News Format. Le realtà che parteciperanno beneficeranno di una commissione del 15% sugli abbonamenti idonei alla loro app di notizie. Insieme all’App Store Small Business Program, questo nuovo programma contribuirà a offrire agli editori varie modalità per rendere i propri contenuti disponibili ai clienti Apple, sostenendo al contempo il giornalismo locale. I dettagli del programma sono disponibili su apple.com/newsroom.

Con gli aggiornamenti annunciati oggi, l’App Store continua ad evolversi per diventare un’opportunità di business ancora migliore per gli sviluppatori, rimanendo anche un marketplace sicuro e affidabile per gli utenti. Apple fornisce già, ad oltre 30 milioni di sviluppatori, tutti gli strumenti, le risorse e il supporto necessari per creare e distribuire software a più di un miliardo di clienti in tutto il mondo attraverso le piattaforme Apple.

