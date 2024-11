API * AUTOSTRADE PER L’ITALIA * RISULTATI PRIMI 9 MESI 2024: «RICAVI PARI A 3.341 MILIONI, UTILE A 867 MILIONI»

21.29 - mercoledì 13 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Il Consiglio di Amministrazione approva l’informativa finanziaria al 30 settembre 2024 del Gruppo Autostrade per l’Italia

Highlights dei primi nove mesi 2024

Nel terzo trimestre 2024 l’Italia ha celebrato due traguardi storici per la sua rete autostradale: i 100 anni della Milano Laghi (A8) il 21 settembre e i 60 anni dell’Autostrada del Sole (A1), spina dorsale del Paese, il 4 ottobre.

Oggi e nel prossimo futuro la sfida è rigenerare e potenziare le tratte autostradali, per fornire al Paese un‘infrastruttura più moderna, resiliente ai cambiamenti climatici e all’aumento dei flussi di traffico, oltre che pronta ad accogliere i nuovi paradigmi di mobilità.

Nell’ambito del piano di manutenzione e investimenti, sostenuti 1,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2024 (in aumento di oltre 0,3 miliardi di euro rispetto ai primi nove mesi 2023), in linea con il programma che prevede circa 2,3 miliardi di euro per l’intero 2024.

In linea con il Climate Transition Plan pubblicato a settembre 2024, Autostrade per l’Italia prosegue nel piano di trasformazione per una rete sempre più sostenibile, sicura e moderna anche grazie al programma di innovazione tecnologica.

Principali risultati consolidati al 30 settembre 2024

Traffico in crescita dell’1,6%( ) rispetto ai primi nove mesi del 2023.

Ricavi operativi pari a 3.341 milioni di euro, costi di manutenzione pari a 293 milioni di euro, EBITDA( ) pari a 2.115 milioni di euro (Ebitda cash +4%) e Utile del periodo di pertinenza del Gruppo pari a 867 milioni di euro.

Indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2024 pari a 9.768 milioni di euro.

Il Cash Flow Operativo (FFO) generato nei primi nove mesi del 2024, pari a 1.409 milioni di euro e le riserve di liquidità di 4,9 miliardi di euro, assicurano il pieno supporto agli impegni di investimento in programma.

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia S.p.A., (“ASPI”) riunitosi in data odierna sotto la Presidenza dell’ing. Elisabetta Oliveri, ha esaminato e approvato l’informativa finanziaria al 30 settembre 2024 del Gruppo Autostrade per l’Italia (non sottoposta a revisione contabile).

Potenziamento e Ammodernamento della Rete

Nel corso dei primi nove mesi del 2024 il Gruppo ha sostenuto complessivamente 1.668 milioni di euro per l’ammodernamento, il potenziamento e la manutenzione della rete, con un incremento di 341 milioni di euro rispetto al periodo di confronto.

In particolare, gli investimenti operativi sono pari a 1.349 milioni di euro nell’ambito dei piani che prevedono la realizzazione di opere di ammodernamento e potenziamento della rete coniugando sostenibilità e sviluppo dei territori.

Nel corso dei primi 9 mesi 2024 sono proseguiti i lavori di ammodernamento della rete e sono stati conclusi diversi interventi su ponti e viadotti, gallerie, barriere di sicurezza e barriere antirumore per un importo complessivo di 628 milioni di euro.

Per quanto concerne il piano di potenziamento nei primi nove mesi del 2024 si segnala:

• l’apertura di circa 6,3 km (su 10 km complessivi oggetto di intervento) della quarta corsia dinamica della A4 in area milanese; si prevede l’apertura dell’ultimo tratto di corsia dinamica per la fine del 2024;

• la prosecuzione dei cantieri e le attività propedeutiche di altri interventi di primaria importanza per il Paese, come il Passante di Bologna, la gronda di Genova ed il tunnel sub portuale di Genova;

• la prosecuzione dei lavori di ampliamento alla terza corsia dell’A1 nella tratta Firenze Sud – Incisa, laddove è in corso la realizzazione della nuova galleria San Donato, di cui sono stati scavati circa 150 metri lineari nei primi 9 mesi del 2024;

• l’avvio delle attività propedeutiche ad interventi di ampliamento a terze/quarte corsie, come la A14 nel tratto Bologna – Ravenna, la A1 nel tratto Milano Sud – Lodi e la A11 nel tratto Firenze – Pistoia;

• l’avvio dei lavori per la realizzazione della riqualifica della A1 in direzione Nord tra Barberino e Firenze Nord e della “Tangenziale di Modena”;

• la prosecuzione delle attività delle opere sul territorio e sulla viabilità ordinaria collegate all’ampliamento alla terza corsia della A14 tra Rimini e Porto S. Elpidio (già ultimato ed aperto al traffico).

Infine, si segnala la conclusione il 5 novembre 2024 dello scavo della galleria Campursone Sud, la prima galleria (parte del “lotto 0”) del progetto della gronda di Genova che prevede lo scavo di circa 50 chilometri di gallerie.