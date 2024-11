API – AUTOSTRADE PER L’ITALIA * RATING: «STANDARD ETHICS, IL “LONG TERM EXPECTED SER” SALE A “EE+”, DAL PRECEDENTE “EE”»

11.07 - giovedì 28 novembre 2024

Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Autostrade per l’Italia a “EE” e ha elevato il Long Term Expected SER a “EE”. Il primo Corporate SER assegnato alla Società risale al 2023.

Il Gruppo Autostrade per l’Italia S.p.A. è il primo operatore in Italia nel settore delle concessioni autostradali. Prosegue il processo di profonda trasformazione intrapreso dal Gruppo che ha interessato l’intera organizzazione, creando le condizioni per un ulteriore allineamento alle indicazioni promosse da Onu, Ocse e Unione Europea.

Nel 2023 ASPI ha consolidato le strategie e progettualità sui temi della Sostenibilità con l’evoluzione del programma “Next” in “Beyond the next” e rimodulando gli obiettivi del Piano di Sostenibilità. La rendicontazione extra finanziaria e il sistema di governance della Sostenibilità sono allineati alle migliori pratiche. Tra i principali sviluppi si ricordano in ambito Environment (E) l’adozione del Climate Transition Plan, lato social n(S) la nuova Vision HSE e per la Governance (G) la Linea Guida Antritrust.

Procedono le implementazioni di presidi e soluzioni tecnologiche per lo sviluppo, l’ammodernamento e il monitoraggio delle opere nonché per garantire la sicurezza stradale e la continuità operativa. Si attendono, peraltro, ulteriori progressi con il nuovo Piano di Trasformazione, così come su temi specifici quali i diritti umani, l’intelligenza artificiale, l’engagement degli stakeholder e la gestione della catena di fornitura.

Il Long Term Expected rating viene elevato a EE+ dal precedente EE.