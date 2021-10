ANPI – TRENTINO * MIMMO LUCANO: « SAREMO SARÀ IN PIAZZA IL 15/10 PER ESPRIMERE RIPROVAZIONE DELLA SENTENZA CHE HA CONDANNATO L’EX SINDACO DI RIACE A 13 ANNI DI CARCERE »

Anche l’Anpi del Trentino sarà in piazza Duomo alle ore 18.00 di domani venerdì 15 ottobre per la manifestazione che intende esprimere sorpresa, stupore e riprovazione per la sentenza che ha condannato l’ex sindaco di Riace a 13 anni di carcere per le iniziative assunte dal Comune calabrese nei confronti della popolazione migrante.

Riesce davvero difficile comprendere il senso di questa sentenza che finisce per chiamare in causa tutte le persone e tutte le associazioni che in questi anni, spesso surrogando l’inattività della dimensione pubblica, si sono impegnate In Trentino e in tutto il Paese, per garantire condizioni di vita dignitose e un accoglienza degna di tale nome alle donne, bambini, uomini in fuga dalle guerre e da intollerabili condizioni di miseria e di povertà.

L’Anpi del Trentino si ritrova pienamente in quel Trentino solidale e accogliente che con questa iniziativa intende ribadire il proprio impegno a sostegno dei più deboli, in un’Italia e in una Europa in cui tornano inquietanti le tentazioni di arroccarsi in una sterile, ingiusta, illusoria e in definitiva impossibile difesa dai pericoli della povera gente che chiede solo riparo e protezione.