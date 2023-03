ANM * TAVOLO TECNICO CONSULTAZIONE: « RASSICURAZIONI AL PRESIDENTE SANTALUCIA, LA COMPOSIZIONE SARÀ INTEGRATA NON APPENA SARANNO FORNITI I NOMINATIVI »

13.19 - giovedì 30 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

All’esito della interlocuzione avvenuta questa mattina con il Capo di Gabinetto del Ministero di Giustizia, in ordine al comunicato dell’Anm sulla esclusione dal Tavolo tecnico di consultazione per la riforma del processo penale, il presidente Santalucia ha ricevuto ampia rassicurazione che la composizione del Tavolo sarà integrata con una rappresentanza della Anm non appena saranno forniti al Gabinetto i nominativi.

Il capo di gabinetto ha aggiunto che era già intendimento del Ministero proseguire il confronto anche con la Anm su eventuali modifiche della recente riforma del processo penale.