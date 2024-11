ANM * PRATO: SANTALUCIA, «C’È ALLARME EDILIZIA GIUDIZIARIA, MA GOVERNO PARLA SOLO DI RIFORME MAGISTRATURA»

12.24 - giovedì 28 novembre 2024

PRATO: SANTALUCIA (ANM), C’E’ ALLARME EDILIZIA GIUDIZIARIA, MA GOVERNO PARLA SOLO DI RIFORME MAGISTRATURA.

“Sullo sfondo del dibattito sulle riforme che riguardano la magistratura ci sono i problemi reali della giustizia italiana. Le difficoltà a livello di organici e strutture. Problemi che vengono quotidianamente ignorati per dare spazio a temi che in alcun modo impattano sull’efficienza di un sistema che avrebbe bisogno di risorse per essere più efficiente e dar risposte alle legittime domande dei cittadini.

Quello che sta accadendo a Prato è la cartina di tornasole di un problema ampio che riguarda diversi distretti e strutture. Su questo ci aspettiamo risposte immediate ed efficaci”, afferma il presidente Giuseppe Santalucia su LaMagistratura.it.