ANM * LO VOI: “RIBADIAMO VICINANZA E SOLIDARIETÀ, PERPLESSITÀ PER ATTACCHI CHE DELEGITTIMANO MAGISTRATURA”

15.21 - martedì 11 febbraio 2025

“Ribadiamo la nostra vicinanza e solidarietà al Procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, già oggetto, in relazione al caso Almasri, di un’ingiustificata e gratuita aggressione mediatica solo per aver rispettato il disposto della legge costituzionale in materia di reati ministeriali.

Stigmatizziamo, inoltre, l’iniziativa dei consiglieri laici del Csm, a seguito della denuncia presentata dal Dis a carico del Procuratore Lo Voi, i quali hanno chiesto l’apertura di un procedimento per incompatibilità ambientale e la trasmissione degli atti ai titolari dell’azione disciplinare.

Questa iniziativa desta serie perplessità, per la sua natura puramente strumentale, volta a delegittimare la Procura di Roma e l’intera magistratura. I magistrati con il loro impegno assicurano ogni giorno la tutela dei diritti di tutti i cittadini e devono poter lavorare serenamente senza essere sottoposti a quotidiani attacchi”.

Lo afferma la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati.