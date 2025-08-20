ANM * GIUSTIZIA: MARUOTTI: «FALSO CHE IL SOVRAFFOLLAMENTO DIPENDA DA ABUSO CUSTODIA CAUTELARE, DA GOVERNO VISIONE “CARCEROCENTRICA”»

11.11 - mercoledì 20 agosto 2025

“Chi sostiene che il sovraffollamento carcerario dipenda dall’abuso della custodia cautelare fornisce una falsa informazione, smentita dai dati contenuti nel rapporto del Consiglio d’Europa sulla situazione carceraria, dai quali risulta che la percentuale dei detenuti italiani in attesa di sentenza definitiva è nella media europea ed è comunque più bassa di quella di Francia, Germania e Regno Unito. Anzi, la costante riduzione, registratasi negli ultimi anni, del loro numero, grazie ad una applicazione della carcerazione preventiva come una extrema ratio come ci chiede anche la Corte Costituzionale, ha consentito di contenere l’aumento a dismisura della popolazione carceraria, che ha raggiunto un sovraffollamento del 133% soprattutto a causa di scelte di politica criminale improntate ad una visione carcerocentrica.

Questa continua opera di delegittimazione della magistratura, portata avanti anche mediante la falsificazione dei dati, per orientare in senso negativo l’opinione pubblica in vista del referendum costituzionale, è tanto più grave quando viene fatta speculando sulla grave situazione in cui versano i nostri istituti di pena e le persone in essi ristrette in condizioni disumane”. Lo afferma Rocco Maruotti, segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati, in un’intervista ad Avvenire.

Il ministro Nordio, aggiunge Maruotti, è arrivato “quasi a sostenere che il sovraffollamento costituisca un fattore di deterrenza al suicidio, perché molti suicidi in carcere sarebbero sventati dai compagni di cella. In realtà basta leggere i dati dell’Istituto superiore di Sanità per rendersi conto che il tasso di suicidi in carcere è 18 volte superiore a quello che si registra tra le persone in libertà. Ed è difficile sostenere che su questo dato non abbiano incidenza le condizioni disumane in cui versano i detenuti in Italia”.

Le inchieste sulle giunte di sinistra? “La dimostrazione di una magistratura non orientata politicamente, come una parte della politica la descrive falsamente e al solo fine di delegittimarla in vista della campagna referendaria. Solo una magistratura autonoma e indipendente può garantire il rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Proprio quella autonomia e indipendenza da ogni altro potere che, con la riforma costituzionale proposta dal ministro Nordio, si vorrebbero ridurre per controllare la magistratura e orientare la sua azione”, spiega Maruotti.