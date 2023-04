ANM – GIUNTA TRENTINO ALTO ADIGE * ARTEM USS – INIZIATIVA DISCIPLINARE MINISTRO NORDIO: « USO INDEBITO A FINI INTIMIDATORI DI POTERE CHE ANDREBBE MANEGGIATO CON DELICATEZZA »

16.22 - sabato 22 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono di questi giorni le plurime, e tutte nette, prese di posizione nei confronti della indebita iniziativa disciplinare assunta dal Signor Ministro della Giustizia Carlo Nordio nei confronti dei giudici componenti il collegio della Corte d’appello di Milano, per le decisioni assunte nel procedimento cautelare a carico del cittadino russo Artem Uss.

Conforta constatare che queste prese di posizione non siano soltanto interne alla magistratura ma provengano anche da altri soggetti della giurisdizione – avvocatura in primis – e siano tutte concordi nello stigmatizzare a gran voce la forma e la sostanza dell’iniziativa ministeriale.

Facendo proprie le preoccupazioni espresse a livello centrale dalla Giunta Esecutiva con proprio comunicato del 19 aprile, anche la Giunta dell’Associazione Magistrati del Trentino Alto Adige non vuole sottrarsi dall’esprimere il proprio vivo dissenso nei confronti delle determinazioni del ministro.

Un magistrato, quand’anche in congedo, mai deve dimenticare che “la grave e inescusabile negligenza” è mancanza che risponde ad altre carenze suscettibili di procedimento disciplinare, e non può essere contestata per sindacare indebitamente una decisione presa nell’esercizio della giurisdizione, soggetta ad altri e ben noti rimedi la cui titolarità è sottratta al Ministro. E anzi, l’iniziativa disciplinare sembra alludere a inquietanti forzature istituzionali quando, come nella specie, proviene da soggetto sfornito di potere processuale dopo la fase amministrativa di impulso disciplinata dal codice di procedura penale.

Si tratta di un uso indebito e a fini intimidatori di un potere che andrebbe invece maneggiato con delicatezza, di fronte al quale la reazione della magistratura deve essere tempestiva e compatta.

Echeggia, sullo sfondo di questa spiacevole vicenda, il monito dell’antica morale delle favole del mondo classico, che metteva in guardia dai tentativi di sopraffazione del più forte, nella eterna lotta tra la logica della forza e quella della verità.

La Giunta del Trentino e dell’Alto Adige vigilerà con attenzione sugli sviluppi della vicenda e si riserva, di concerto con gli organi centrali, di assumere ulteriori iniziative a tutela dei principi della separazione dei poteri e dell’autonomia e indipendenza della giurisdizione.