ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI * REPLICA A NORDIO: SANTALUCIA, «IL RINVIO NON È MAI STATO CHIESTO, È PROBABILE CHE IL MINISTRO FACCIA CONFUSIONE CON ALTRI SOGGETTI»

13.21 - sabato 30 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sono sorpreso per quanto affermato dal ministero della Giustizia in merito al rinvio delle elezioni per i consigli giudiziari. Il rinvio non è mai stato chiesto dall’Associazione nazionale magistrati, come erroneamente affermato. È probabile che il Ministro faccia confusione con sue interlocuzioni con altri soggetti”.

Così il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia replica alla nota del ministro Nordio. “La notizia di un rinvio circolava negli ambienti giudiziari da mesi e l’Associazione nazionale magistrati è stata cortesemente informata, a chiusura delle riunioni del Consiglio dei Ministri di lunedì 25 e di ieri 29 novembre, dell’esito delle decisioni sulla bozza di decreto-legge che da giorni si conosceva informalmente.

Tutto qui. Il problema, che sembra non essere colto, è quello di un rinvio del tutto tardivo a poche ore dall’inizio delle votazioni, che ha creato forte disagio e ha dato l’impressione di una scarsa considerazione per il sistema del governo autonomo della magistratura”, conclude Santalucia.