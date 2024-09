ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI * GIUSTIZIA: «IL MINISTERO ASCOLTI LE ISTANZE DEL COORDINAMENTO DIRETTORI»

15.59 - lunedì 9 settembre 2024

“Si apprende che il Coordinamento nazionale dei Direttori della Giustizia, per contrastare la soppressione del profilo professionale di Direttore, ha dichiarato lo stato di agitazione indicendo una manifestazione nazionale a Roma per domani 10 settembre. Pur in un contesto di riorganizzazione ispirato a logiche di razionalizzazione e ottimizzazione del servizio, la Giunta esecutiva centrale Anm auspica che le istanze della categoria siano attentamente valutate da parte del ministero in guisa da preservare competenze e professionalità acquisite nell’espletamento di delicate funzioni a supporto alla giurisdizione”. Così la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati in una nota.