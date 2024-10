ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI * ESECUTIVO: SANTALUCIA, NON CERCHIAMO CONTRAPPOSIZIONI, MA VIVIAMO GRANDE PREOCCUPAZIONE»

18.26 - domenica 20 ottobre 2024

“Nessun magistrato né l’Associazione nazionale magistrati ha mai detto di voler ‘porre rimedio’ all’azione del presidente del Consiglio. Non cerchiamo alcuna contrapposizione con l’esecutivo, ma viviamo una grande preoccupazione per gli attacchi rivolti ad alcuni uffici giudiziari per il semplice fatto di aver deciso secondo legge e diritto.

I magistrati italiani intendono soltanto poter onorare, nel quotidiano esercizio delle loro delicate funzioni, il mandato costituzionale di effettiva garanzia dei diritti delle persone. Rispetto alla mail di un collega diffusa dagli organi di stampa è opportuno sottolineare che quel messaggio poneva in evidenza la necessità di porre rimedio alle sole divisioni interne per difendere le prerogative della magistratura e della stessa giurisdizione. Indulgere in altre maliziose interpretazioni non contribuisce al rasserenamento del clima istituzionale”. Così il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia.