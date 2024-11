ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI * DL FLUSSI: CASCIARO, «IMPUGNAZIONE CORTE APPELLO, INGOLFEREBBE LA MACCHINA DELLA GIUSTIZIA»

17.29 - mercoledì 13 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

DL FLUSSI: CASCIARO (ANM), IMPUGNAZIONE CORTE APPELLO INGOLFEREBBE MACCHINA GIUSTIZIA

“L’impugnazione in Corte d’appello contro i provvedimenti in materia di protezione internazionale e l’attribuzione alla stessa corte della competenza sulle convalide dei trattenimenti renderanno plausibilmente meno celere la definizione dello status dei richiedenti asilo, col rischio di allungare anche i tempi di permanenza di coloro che non hanno titolo per restare in Italia. Si tratta di modifiche in grado di ingolfare gli ingranaggi della macchina della giustizia alimentando, in tempi di Pnrr, nuovo rilevante contenzioso per le Corti d’appello, già – come noto – oltremodo oberate”.

Così il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati Salvatore Casciaro.