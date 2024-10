ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI * ABUSI ALLA RETE GIUSTIZIA: «CHIESTO DAL PRESIDENTE SANTALUCIA UN INCONTRO CON IL MINISTRO NORDIO»

16.28 - lunedì 14 ottobre 2024

Le recenti notizie di cronaca su indagini penali per plurimi accessi abusivi ai sistemi informatici della rete giustizia hanno creato allarme tra i magistrati per gli scarsi livelli di sicurezza dei dispositivi e delle piattaforme utilizzate nel quotidiano esercizio delle delicate funzioni”, si legge nella lettera inviata oggi dal presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia al ministro dalla Giustizia.

“La percezione – prosegue Santalucia – è che non siano per nulla adeguati i presidi di sicurezza informatica della intera rete giustizia e sarebbe utile per l’Anm, su cui si convogliano gran parte delle diffuse preoccupazioni, avere qualche informazione, nei limiti del possibile, che possa rassicurare o comunque dare la corretta dimensione del fenomeno, descritto mediaticamente in termini allarmanti”.

Al centro delle preoccupazioni poi le problematiche della rete e dei servizi informatici, in particolare rispetto al settore civile “che ostacolano e rallentano, con scarsamente tollerabile frequenza, l’espletamento dei compiti giudiziari, in particolare di studio atti e deposito provvedimenti”, scrive l’Associazione nazionale magistrati. “Le chiedo – si legge nella lettera – anche a nome della Giunta esecutiva centrale dell’ANM, di poter avere un incontro al fine di essere resi edotti sullo stato dei problemi e su qual tipo di accorgimenti siano stati predisposti per l’avvio a soluzione”.