ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI * “A DIFESA DELLA COSTITUZIONE”: «AMPIA MOBILITAZIONE PER GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO, LISTA EVENTI E LOCALITÀ»

17.40 - martedì 25 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un’ampia mobilitazione per lo sciopero indetto dai magistrati italiani “A difesa della Costituzione” per giovedì 27 febbraio. Da Trieste a Palermo i magistrati si confronteranno con i cittadini in numerosi eventi e manifestazioni con lo scopo di spiegare le ragioni del no alla riforma costituzionale della giustizia, che prevede la separazione delle carriere dei magistrati e l’istituzione di un’Alta corte.

Alle assemblee pubbliche parteciperanno magistrati ed ex magistrati, costituzionalisti, avvocati, rappresentanti del mondo della cultura e studenti. I confronti aperti, che si terranno in contemporanea nei vari distretti d’Italia, rappresentano un’occasione importante di confronto e sensibilizzazione per comprendere i rischi della riforma per l’indipendenza della magistratura e per l’equilibrio dei poteri.

Ecco gli appuntamenti previsti in tutta Italia per giovedì 27 febbraio, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

(Lista in costante aggiornamento)

Trieste, Palazzo di giustizia – ore 12

Trento, Corte d’assise del Palazzo di giustizia – ore 10:30

Torino, Palazzo di giustizia Bruno Caccia, Maxi Aula 2 – ore 10

Milano, Palazzo di giustizia – ore 9:30

Brescia, Palazzo di giustizia, Aula polifunzionale – ore 10

Genova, Palazzo di giustizia – ore 10:30

Forlì, Palazzo di giustizia – ore 10

Reggio Emilia, Tribunale, Corte d’assise – ore 14:30

Bologna, Tribunale, Sala delle Colonne – ore 10:30

Firenze, Palazzo di giustizia – ore 11

Ancona, Palazzo di giustizia – ore 11

Pescara, Tribunale, Aula Alessandrini, ore 9:30: processo simulato e dibattito; Museo Paparella, ore 17: dibattito

Perugia, Corte d’appello, Aula Goretti – ore 10

Teramo, Tribunale, Aula Falcone-Borsellino – ore 10:30

Roma, Piazza Cavour, ore 10: raduno; Cinema Adriano, ore 11: assemblea pubblica

Salerno, Corte di appello, Aula Magna – ore 10

Napoli, Palazzo di giustizia, Biblioteca “Tartaglione” – ore 9:45

Bari, Corte d’appello, Aula Magna – ore 10

Lecce, Palazzo di giustizia, Aula Magna della Corte d’appello – ore 11

Catanzaro, Tribunale, ore 11: raduno; ore 11:30: assemblea pubblica

Reggio Calabria, Piazza Castello, ore 10:30: raduno; Confindustria, via del Torrione 96, ore 11: assemblea pubblica

Palermo, Piazza della Memoria – ore 12

Catania, Tribunale, Aula Anm “Giuseppe Gennaro”, ore 9: conferenza stampa; Piazzale del Palazzo di giustizia, ore 10: assemblea aperta

Messina, Corte d’appello, Aula Magna, ore 10:30: assemblea aperta; Libreria Feltrinelli, ore 17:30: tavola rotonda