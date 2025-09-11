ANFIA * EU – INDUSTRIA AUTOMOTIVE EUROPEA / PROGRAMMA RILANCIO: «REPLICA A PORTAVOCE COMMISSIONE PINHO, “SI ATTUI IL ‘PIANO DRAGHI’ DI SETTORE”»

23.19 - giovedì 11 settembre 2025

Commento alle dichiarazioni della portavoce della Commissione UE, Paula Pinho.

In merito a quanto dichiarato in data odierna dalla portavoce della Commissione UE, Paula Pinho, relativamente al programma di rilancio dell’industria automotive europea, Anfia ribadisce nuovamente che, oltre all’importante apertura ad una nuova categoria di piccole autovetture, l’industria automotive ha bisogno di un piano strategico che intervenga in maniera rapida e decisa sui fattori di competitività delle produzioni di veicoli e componenti ben elencati ed evidenziati anche nel capitolo automotive del “Rapporto Draghi”.

Ci aspettiamo che dall’incontro del Dialogo Strategico di domani emergano finalmente proposte di intervento concrete per revisionare i target di transizione di autoveicoli leggeri e pesanti ed adottare misure di tutela del “made in Europe” a salvaguardia della competitività di un settore vitale e di interesse strategico per il nostro continente.

