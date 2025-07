ANFIA * AUTO – GIUGNO 2025: «MERCATO AUTO GIÙ DEL 5,1% IN EUROPA, STELLANTIS PERDE IL 12,3%» (PDF REPORT)

10.31 - giovedì 24 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

A giugno 2025, il mercato auto in UE+EFTA1+UK chiude con risultati in crescita rispetto allo stesso mese del 2025, registrando un -5,1% con 1.243.732 immatricolazioni. Nell’UE14 allargata all’EFTA/UK il mercato del mese risulta in calo del 4,9%, e anche nell’UE dei nuovi membri la variazione è negativa e ammonta a -6,8%.

A giugno, la Germania è al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i major market2. Seguono, nell’ordine Regno Unito, Italia, Francia e Spagna. I major market hanno una quota pari al 68,8% del mercato totale nel mese e, complessivamente, registrano un calo di quota pari a 0,8 punti percentuali rispetto all’anno scorso.

Il Gruppo Stellantis, con quasi 181mila unità vendute nel mese, rappresenta il 14,5% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (1,2 punti percentuali in meno rispetto alla quota di giugno 2024), ed è secondo dopo il Gruppo Volkswagen, al primo posto con una quota di mercato del 26,0%, mentre il Gruppo Renault è terzo, e ha una quota dell’11,4% e volumi in calo(poco meno di mille unità) rispetto a giugno 2024. Per Stellantis, assistiamo a un calo delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 12,3%.

Tra i principali mercati extra europei, nel mese di giugno risultati negativi si riscontrano solo in Messico e in India, e infine anche in Russia con un drastico calo. I dati della Cina risalgono a maggio 2025.