ANFIA * AUTO: «A LUGLIO 2025 IMMATRICOLATE 119MILA AUTO, IN CALO DEL -5,0% RISPETTO ALLO STESSO MESE DEL 2024»

16.03 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel mese di luglio, sono state immatricolate circa 119mila autovetture, in calo del -5,0% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel cumulato dei sette mesi, le immatricolazioni sono state 973796, in calo del -3,7% rispetto all’anno precedente.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono luglio in calo del -22,3%, con una quota di mercato del 23,5%. In flessione anche le

autovetture diesel (-27,4% su luglio 2024), con una market share del 9,8%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono in calo del -17,8% (25,8% di quota), e allo stesso

modo continua il trend negativo delle auto diesel (-31,6% e 10,1% di quota nel periodo).

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 66,8% del mercato del solo mese di luglio, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2024 (+8,3%). Nel cumulato, le alternative aumentano dell’11,1% e hanno una quota di mercato del 64,1% (+8,6 p.p. rispetto al 2024). Le autovetture elettrificate rappresentano il 56,6% del mercato di luglio, mentre nel cumulato il 54,9%, con volumi in crescita nel mese (+14,0%) e in aumento nel cumulato (+14,7%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 5,4% nel mese, con una quota

di mercato del 44,3%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 9,4%, con una market share del 44,2%.

Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili incrementano del 61,7% nel mese (quota di mercato: 12,4%) e sono in crescita del 43,4% nel cumulato (con la market share al 10,7%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 4,9% e aumentano del 37,6% nel mese. In aumento, allo stesso modo, le ibride plug-in: +83,2%, con il 7,4% di quota del mercato del mese.

Nel cumulato dei sette mesi, sia le BEV che le PHEV risultano in aumento, rispettivamente +29,0% (MS: 5,2%) e +60,3% (MS: 5,5%).

Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10,1% dell’immatricolato di luglio, interamente composto da autovetture Gpl (-15,3% su luglio 2024). Nel cumulato, nel 2025, le autovetture Gpl risultano in calo del -5,4% (MS: 9,2%), e considerando la totalità delle alimentate a gas si registra un calo del -6,6%.