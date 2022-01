ANDREA MERLER (TRENTO UNITA) * PNRR – AREA EX SIT: « IL SECONDO FALLIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE IANESELLI E L’INCAPACITÀ DI REPERIRE I FINANZIAMENTI DALLO STATO CI PREOCCUPANO »

9:24 - 3/01/2022

Mancato finanziamento PNRR ex Sit. Comune Trento. Il secondo fallimento dell’amministrazione Ianeselli e la incapacità di reperimento di finanziamenti dallo Stato ci preoccupano decisamente.

Dopo la pessima figura di essere stata una delle uniche città a non ricevere il finanziamento del progetto sicurezza del ministero dell’interno, per la creazione dell’unità cinofila della polizia locale, ora assistiamo al secondo, ancor più grave, fallimento dell’amministrazione di centro sinistra che si proponeva, avendoli già messi a bilancio (!) di recuperare 20 milioni di euro dallo Stato, per il progetto dell’intermodalità, assolutamente condivisibile peraltro, sull’area EX SIT.

Evidentemente abbiamo dei problemi nello scrivere i progetti in modo efficiente ed efficace. Peccato che l’incapacità di un’amministrazione si riverberi sull’economia di un’intera città e sui progetti dedicati ai trentini, rappresentando Trento un riferimento per l’intera Provincia.

Attualmente nel bilancio sono stanziate le risorse, per oltre 1 milione di euro, per realizzare all’ex SIT il raddoppio dei posti auto, grazie al nostro emendamento approvato nello scorso bilancio. Il finanziamento prevede anche la realizzazione di un bike Center, nonché di posti auto dedicati alla ricarica delle auto elettriche.

Si dia immediata realizzazione al progetto esecutivo e si faccia partire l’opera!

Trento è una città che ha fame di parcheggi e l’unico modo per evitare il traffico parassitario, ossia che le auto entrino direttamente in centro, è quello di fermarlo con dei parcheggi accessibili e comodi in prima corona, come sosteniamo da anni. Il raddoppio del parcheggio ex SIT, appunto! I futuri progetti di rigenerazione urbana, pur condivisibili, avranno bisogno di anni ma nel frattempo occorre agire!

