ANBTI-CONFCOMMERCIO * INCIDENTE MESTRE: « SINCERO DOLORE E SGOMENTO PER QUESTA TRAGEDIA, IL NOSTRO PENSIERO VA AI PASSEGGERI »

13.58 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Tragedie come quella di ieri sera sono ferite che non potranno mai rimarginarsi nella nostra memoria. Non è la prima che coinvolge la nostra categoria, la speranza condivisa da tutti noi è che possa essere l’ultima. Il nostro pensiero in queste ore va ai passeggeri che hanno perso la vita nell’impatto: uomini, donne e bambini che avrebbero dovuto trascorrere una serata di piacere ed invece hanno incontrato un destino troppo crudele, inaccettabile.

Ci stringiamo con sincero cordoglio attorno ai familiari dell’autista, persona stimata – come confermato dai suoi colleghi – e rappresentante di una categoria e di una professione caratterizzata da impegno e formazione continua. Ben conosciamo il lungo percorso formativo necessario per poter accedere a tale professione, non di certo improvvisata, ed i tanti sacrifici e le tante rinunce che accompagnano questo lavoro che merita e pretende sempre rispetto. Tutta l’Anbti-Confcommercio, Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani, partecipa al dolore dei familiari delle vittime della tragedia”. Lo dichiara in una nota, Riccardo Verona, Presidente di Anbti-Confcommercio.