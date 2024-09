ANAAO ASSOMED * MISURE ANTI-AGGRESSIONE: DI SILVERIO, «ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO E AUMENTO FORZE POLIZIA, DETERRENTI CONCRETI»

14.39 - giovedì 12 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dichiarazione del Segretario Nazionale Anaao Assomed, Pierino Di Silverio. Le misure annunciate dal Ministro della salute Orazio Schillaci quali l’arresto in flagranza di reato e l’aumento delle forze di polizia all’interno degli ospedali sono deterrenti concreti per cercare di arginare nell’immediato il fenomeno delle aggressioni.

Sarà però necessario esercitare i dovuti controlli per verificare azienda per azienda che le disposizioni vengano applicate e al contempo responsabilizzare le Direzioni Generali fornendo loro gli strumenti per creare un filtro agli accessi in ospedale da parte dei visitatori. Non è più accettabile che si ripetano i fatti di Foggia. Lunedi 16 settembre daremo vita a una manifestazione davanti al Policlinico di Foggia insieme ai medici, ai dirigenti sanitari e agli infermieri per fare muro contro le aggressioni”.