ANAAO ASSOMED E CIMO FESMED – TRENTINO * CASO SARA PEDRI: « DIRIGENZA APSS, PERPLESSITÀ PER LA SCELTA DI ACCENTRARE PECULIARI E DELICATE FUNZIONI SU UN’UNICA FIGURA »

Anche le organizzazioni sindacali mediche hanno assistito in questi ultimi giorni con preoccupazione al susseguirsi degli eventi connessi con la vicenda della collega Sara Pedri, eventi che hanno portato a profonde e repentine modifiche dell’assetto della dirigenza aziendale.

Pur comprendendo l’esigenza, a maggior ragione in considerazione del difficile momento che stiamo vivendo, di dare continuità alle funzioni del “management” aziendale, desta tuttavia non poche perplessità la scelta di accentrare, ancorché temporaneamente, peculiari e delicate funzioni su un’unica figura. La delicata situazione in cui attualmente versa la sanità richiede infatti che le diverse figure previste dalla normativa, ciascuna con le proprie specifiche competenze, possano esercitare pienamente e con indipendenza la loro specifica funzione.

Ché altrimenti non si comprende il motivo per cui il legislatore, sia nazionale che locale, abbia a suo tempo ritenuto di distinguere tali funzioni assegnandole a ben distinti soggetti.

ANAAO Assomed

Dr. Marco Scillieri

Federazione CIMO – FESMED

Dr.ssa Sonia Brugnara