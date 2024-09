ANAAO ASSOMED * DECRETO ANTI-VIOLENZA: DI SILVERIO, «UN PROVVEDIMENTO CHE RISPONDE IN MANIERA DECISA, DURA ED EFFICACE»

07.07 - sabato 28 settembre 2024

Dichiarazione del Segretario Nazionale Anaao Assomed Pierino Di Silverio. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri è un provvedimento che risponde in maniera decisa, dura ed efficace alle nostre richieste di intervento per ridurre il fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari. Sappiamo bene che queste misure rappresentano un deterrente e non sono sufficienti a risolvere completamente il problema che è oramai diventato sociale ancor prima che professionale o politico. Ora bisogna procedere spediti verso la riformulazione del paradigma della presa in cura del paziente, rendendo più appetibile la professione e contrastare così la carenza di personale. Per uscire dal questa spirale di violenza è necessario agire anche sulla cultura e sulla sensibilizzazione della popolazione e restituire la dignità professionale al dirigente medico e sanitario.

Riteniamo infine che tutti debbano fare la propria parte, noi per primi, per infondere fiducia nel sistema di cure pubbliche e nei suoi professionisti, e non cercare a tutti i costi il capro ispiatorio anche attraverso pubblicità mirate come sempre più spesso accade da parte di sedicenti studi legali”.