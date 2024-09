ANAAO ASSOMED – CIMO-FESMED * AGGRESSIONI A PERSONALE SANITARIO – MANIFESTAZIONE A FOGGIA: DI SILVERIO, «SE LE RISPOSTE SI FARANNO ATTENDERE, PROCLAMEREMO LO STATO DI AGITAZIONE»

12.25 - lunedì 16 settembre 2024

“La manifestazione di oggi a Foggia, ha visto la partecipazione di centinaia di colleghe e colleghi, che hanno voluto denunciare l’assoluta gravità di un atto barbaro nei confronti di professionisti che dedicano la loro vita a curare le persone”.

I sempre più numerosi episodi di aggressione a danno degli operatori sanitari sottolineano che la sanità è in piena emergenza sociale e come tale l’emergenza va affrontata in modo deciso e risolutivo.

“Non siamo più disposti a lavorare in ambienti poco sicuri e in condizioni psicologiche tali da non assicurare cure adeguate ai nostri pazienti. Il rispetto del nostro codice deontologico non verrà mai messo in discussione ma non siamo più disposti a porgere l’altra guancia”.

Con queste parole Pierino Di Silverio Segretario Nazionale Anaao Assomed, Guido Quici, Presidente Nazionale Cimo-Fesmed – hanno aperto la manifestazione promossa per testimoniare la vicinanza dell’intera categoria ai colleghi aggrediti vigliaccamente la scorsa settimana al Policlinico della città, ma anche a tutti coloro che ogni giorno negli ospedali di tutta Italia sono il bersaglio di una rabbia insensata.

“Se le risposte si faranno attendere, proclameremo lo stato di agitazione cui seguirà l’astensione dal lavoro nei modi e nei tempi che riterremo più opportuno”.