ANAAO-ASSOMED / AAROI-EMAC / ANPO / FEDERAZIONE FASSID-FVM / FEDERAZIONE CIMO-FESMED * SANITÀ TRENTINO: “MEDICI, VETERINARI E DIRIGENTI SANITARI , PRONTI ALLO SCIOPERO, LA POLITICA CONTINUA AD IGNORARCI E CI MOBILITIAMO PER EVITARE IL COLLASSO DEGLI OSPEDALI “

14.17 - sabato 15 ottobre 2022

I sindacati ANAAO-ASSOMED, AAROI-EMAC, ANPO, Federazione FASSID-FVM e Federazione CIMO-FESMED: «La politica continua ad ignorarci, ci mobilitiamo per evitare il collasso degli ospedali».

Il confronto tra i sindacati della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Trentino e i decisori politici continua ad essere rinviato sine die. Le gravi condizioni in cui versa la sanità provinciale e in cui sono costretti a lavorare i professionisti della salute continuano ad essere ignorate.

La situazione è tanto seria da portare l’intersindacale di categoria (composta dai sindacati ANAAO-ASSOMED, AAROI-EMAC, Federazione FASSID-FVM e Federazione CIMO-FESMED, cui aderiscono ANPO-ASCOTI, CIMO, CIMOP e FESMED) ad invocare lo sciopero: «Nei mesi di ottobre e novembre – dichiarano i rappresentanti provinciali delle sigle – organizzeremo assemblee in ogni ospedale per informare i colleghi e la popolazione di quanto sta accadendo. Una mobilitazione che, in assenza di risposte chiare da parte della politica, culminerà in uno sciopero di dirigenti medici, veterinari e sanitari nel mese di dicembre».

Come denunciato dai sindacati di categoria da mesi, la sanità trentina è infatti sull’orlo del baratro: i professionisti fuggono in massa dagli ospedali a causa di turni di lavoro massacranti, disorganizzazione e schizofrenia decisionale a vari livelli, incomprensione degli obiettivi aziendali e demotivazione. Una fuga che va ad alimentare ulteriormente una carenza di personale ormai cronica e inaccettabile, che a sua volta peggiora le condizioni di lavoro e incentiva chi rimane a cercare nuove opportunità professionali.

Un circolo vizioso, quindi, che è necessario interrompere immediatamente, accogliendo le proposte avanzate dai sindacati volte a rendere nuovamente attrattivo il servizio sanitario provinciale: la chiusura di un contratto provinciale ormai anacronistico e inadeguato ai cambiamenti avvenuti negli ultimi anni; la parificazione di alcune voci del contratto provinciale di lavoro al contratto nazionale 2016-2018, di gran lunga più vantaggiose per i dirigenti; infine, la riformulazione di un contratto innovativo per il triennio 2019-2021. Invece, nonostante le numerose richieste di confronto, i decisori politici continuano incomprensibilmente a non essere presenti ai principali tavoli di confronto dedicati alla programmazione della politica sanitaria, mentre le numerose convocazioni in APRaN dimostrano una disponibilità solo di facciata, e non reale.

«A questo punto – aggiungono i sindacalisti – è necessario dimostrare che ogni scelta, o non scelta, ha le sue conseguenze. Parlare di attrattività o di trattenimento in servizio, presupposti ineludibili della tenuta del nostro sistema sanitario, non può passare attraverso scelte programmatiche superficiali o, peggio, di convenienza elettorale. Non è più il tempo dell’attesa: ciascuno si assuma le proprie responsabilità», concludono.