“AMICI NUOTO RIVA“ * EUROPEI – PREMIAZIONE ATLETI: ASSESSORE SALIZZONI, « CONSEGNATA UNA TARGA PER RINGRAZIARE CORNELIA RIGATTI E HELENE GIOVANELLI »

L’amministrazione comunale ha consegnato alla società Amici Nuoto Riva una targa a riconoscimento degli straordinari risultati conseguiti ai recenti Europei. La consegna è avvenuta nella serata di sabato 2 ottobre, alla festa che la società ha organizzato alla pizzeria Piccola Dallas ad Arco per la premiazione degli atleti che si sono maggiormente distinti nella stagione 2020/2021 e per la presentazione della stagione 2021/2022 delle squadre agonistiche di nuoto, nuoto per salvamento, nuoto di fondo, triathlon. La targa, dedicata alla società ma con dedica particolare a Cornelia Rigatti e Helene Giovanelli, è stata consegnata alle due atlete dall’assessore allo sport Silvio Salizzoni.

«Questa targa -ha detto l’assessore Salizzoni- vuole ringraziare allo stesso tempo Cornelia Rigatti e Helene Giovanelli, e la società sportiva Amici Nuoto Riva. Cornelia e Helene per i risultati, davvero fuori del comune, ottenuti al campionato europeo di salvamento 2021 a Castellon de la Plana in Spagna. La Amici Nuoto Riva per offrire da tantissimi anni ai nostri giovani la possibilità di praticare il nuoto ad altissimo livello, e soprattutto di fare sport, cioè di vivere una esperienza formativa ed educativa di grandissima importanza. Un ringraziamento particolare va a Luciano Rigatti, da ben 37 anni alla guida della società, ma ci tengo anche a ringraziare uno a uno i genitori, che come in tutti gli sport giovanili sono determinanti, oltre allo staff al completo».

Cornelia Rigatti, convocata in Nazionale ai campionati europei di salvamento, ha ottenuto tre ori (tavola, oceanwoman e staffetta oceanwoman), l’argento nella staffetta ocean lifesaver, il bronzo nella staffetta salvataggio tavola in coppia con Helene Giovanelli. Inoltre nel 2021 è stata convocata a due collegiali nazionale di salvamento, è stata finalista oceanwoman e surf ski Oceanperf Challenge, medaglia d’argento ai campionati italiani ocean racing, e si è qualificata al campionato italiano assoluto di nuoto in acque libere.

Helene Giovanelli, anche lei convocata in Nazionale ai campionati europei di salvamento, ha ottenuto l’argento nella staffetta 4×50 pool lifesaver e quattro bronzi nelle staffette 4×50 ostacoli, 4×50 mista, lancio della corda, salvataggio tavola in coppia con Cornelia Rigatti. È anche primatista italiana assoluta nella staffetta 4×50 ostacoli, mentre ai campionati italiani assoluti e di categoria ha ottenuto sei medaglie d’argento e due di bronzo nei 50 trasporto manichino e 100 percorso misto. È stata convocata a tre collegiali nazionale di salvamento e si è qualificata al campionato italiano assoluto di nuoto in acque libere.

Nella stagione 2020/2021 la Amici Nuoto Riva vanta 14 medaglie nel salvamento a livello nazionale (raggiungendo quota 322 medaglie totali), 8 convocazioni ai collegiali della nazionale di salvamento, il 10° posto al campionato nazionale di salvamento per società, 23 record sociali di nuoto migliorati e 44 record sociali di salvamento migliorati, una atleta qualificata al campionato italiano di categoria di nuoto, il 162° posto al campionato nazionale femminile di nuoto per società, tre atlete qualificate ai campionati italiani assoluti di nuoto in acque libere, il secondo posto in classifica al gran premio provinciale esordienti A e 28° posto nazionale femminile, 87 medaglie ai campionati provinciali e regionali assoluti, categoria ed esordienti e il 6° posto nel circuito regionale triathlon giovani e giovanissimi. Dal 1984, ai campionati italiani di nuoto, salvamento, canoa ha conquistato 141 medaglie d’oro, 118 medaglie d’argento, 121 medaglie di bronzo e 23 podi di società, di cui 9 titoli italiani a squadre. Dal 2016 con la Nazionale di salvamento sono state 20 le medaglie conquistate da atleti di Amici Nuoto Riva.

Alla festa di Amici Nuoto Riva di sabato sono intervenuti anche Roberto Failoni, assessore provinciale allo sport; per il Comune di Arco il sindaco Alessandro Betta e l’assessore allo sport Dario Ioppi; Silvio Rigatti, presidente dell’Apt Garda Dolomiti SpA; Matteo Grazioli, vicepresidente della Cassa Rurale Alto Garda Rovereto; e Massimo Eccel, vicepresidente del Coni Trento. Per Amici Nuoto Riva c’erano il presidente Luciano Rigatti e il direttore sportivo Lorella Danti con tutti gli atleti convocati in azzurro e vincitori di medaglie ai campionati italiani della passata stagione, con una notevole partecipazione di genitori.