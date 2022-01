AMBROSI (FDI – TRENTINO) * SUPER GREEN PASS: « PISCINE E CENTRI SPORTIVI, SUPPORTIAMO UN COMPARTO CRUCIALE PER IL BENESSERE DEGLI ITALIANI »

15:15 - 14/01/2022

Palestre, piscine e centri sportivi – Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Supportiamo un comparto cruciale per il benessere degli italiani”.

L’obbligo del Super Green pass per frequentare palestre, piscine e centri sportivi potrebbe causare un calo delle iscrizioni per attività già duramente colpite dalle conseguenze economiche in questi due anni di pandemia. Il comparto, come gran parte del tessuto economico nazionale, è inoltre alle prese con l’aumento esponenziale del costo dell’energia, addirittura triplicato in alcuni casi.

Il rischio, forte, è quello di vedere molte di queste attività chiudere i battenti, il che rappresenterebbe un danno incalcolabile non solo dal punto di vista economico, ma anche per il benessere fisico e psicologico che reca con sé l’attività motoria, a maggior ragione in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. È dunque fondamentale monitorare con attenzione il calo di presenze in piscine, palestre e centri sportivi, per poi all’occorrenza intervenire con adeguati ristori (non certo quelli insufficienti che purtroppo hanno ottenuto troppe attività nel comparto).

Per lasciarci alle spalle il Covid, e le sue conseguenze sulla salute e sulla vita sociale degli italiani, lo sport avrà un ruolo cruciale. Per questo, oggi più che mai, palestre, piscine e centri sportivi devono essere supportati e considerati per il loro ruolo imprescindibile per il nostro tessuto socioeconomico.

Cons. Alessia Ambrosi