AMBROSI (FDI – TRENTINO) * FONDO SALVA ALBERGHI: « NON SI ABBASSI L’ATTENZIONE SULLE POTENZIALI INFILTRAZIONI MAFIOSE »

Fondo salva alberghi – Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Non si abbassi l’attenzione su potenziali infiltrazioni mafiose”.

Esprimo soddisfazione per l’attenzione riposta dall’Assessore allo sviluppo economico sulla possibilità di istituire il cosiddetto “fondo salva alberghi”. È infatti doveroso mantenere alta la soglia d’attenzione riguardo a possibili infiltrazioni di gruppi mafiosi nel nostro comparto alberghiero al fine di riciclare denaro sporco. Il numero di hotel in vendita o all’asta supera le cento unità, ben il 7% delle strutture alberghiere in Trentino.

Queste strutture, in un periodo di difficoltà come quello che stiamo cercando di superare, rischiano di essere svendute e fanno gola a soggetti legati al mondo del malaffare. È quindi di fondamentale importanza che la Provincia monitori con attenzione la situazione creando gli “anticorpi” fondamentali per evitare infiltrazioni mafiose e coordinando la propria azione con le forme d’intervento per il settore disposte a livello nazionale.

Si badi bene però, gli interventi non dovranno andare a supportare strutture che non sono più in grado di stare sul mercato a causa di problematiche profonde e di lungo periodo, perché ciò si rivelerebbe una perdita secca per la Provincia e un’ingiustificabile discriminazione verso tante aziende trentine che vanno avanti grazie alle proprie capacità e caparbietà nel pieno spirito di autonomia imprenditoriale. È giusto però che a quelle gestioni sane e virtuose in difficoltà temporanea di liquidità (perché ad esempio hanno fatto investimenti ingenti nel periodo precedente alla crisi pandemica da cui non sono riuscite a rientrare) venga data la possibilità di mettere nuova “benzina nel motore” per proseguire con la propria attività, lavorando e dando lavoro a tante famiglie, prima che le criticità si acuiscano. Dunque non deve trattarsi di mero assistenzialismo perché, parafrasando Margaret Thatcher, non esistono soldi del Trentino ma dei contribuenti trentini, che vanno utilizzati in maniera oculata e lungimirante dalla PaT affinché il nostro tessuto socioeconomico resti sano e vitale.

Cons. Alessia Ambrosi