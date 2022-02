AMBROSI (FDI – TRENTINO): COVID: « MASCHERINE FFP2 PER BAMBINI, IL GOVERNO FACCIA SUBITO MARCIA INDIETRO »

14:18 - 16/02/2022

La denuncia di Altroconsumo sulle Ffp2 per i bambini ha evidenziato ulteriormente il controsenso normativo legato all’obbligo per i più piccoli di utilizzare questi dispositivi a scuola per 10 giorni qualora fosse riscontrato un caso di positività in classe (obbligo che perde valore semplicemente per il fatto che i bambini mangiano insieme nelle mense scolastiche).

Non solo le Ffp2 non sono certificate per i bambini, ma sono studiate su parametri relativi alla capacità polmonare di un adulto. Non sono quindi noti gli effetti di un uso prolungato delle Ffp2 sui bambini. Inoltre, l’obbligo unito al prezzo calmierato di questi presidi ha dato origine a odiosi fenomeni speculativi compiuti sulla pelle dei nostri bambini.

È di ieri la notizia che la Guardia di Finanza di Viterbo ha sequestrato 10mila mascherine vendute come Ffp2 destinate ai bambini in quanto non possedevano alcuna autorizzazione per essere commercializzate come tali, non garantendo dunque adeguata protezione contro il Covid. Per questi motivi è fondamentale che il Governo faccia subito marcia indietro, consentendo ai bambini dai 6 ai 14 anni di poter continuare a fare ricorso alle normali mascherine chirurgiche che comportano un minore affaticamento respiratorio per i più piccoli.

*

Cons. Alessia Ambrosi