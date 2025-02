AMBROSI (FDI) TORRI DEL BENACO (VR) – AUTOVELOX: «MIE MULTE ANNULLATE DAL GIUDICE DI PACE PERCHÉ IRREGOLARI, È UNA VITTORIA PER TUTTI I CITTADINI»

15.52 - mercoledì 26 febbraio 2025

“Mi è appena arrivata comunicazione del Giudice di pace di Verona che le multe elevate nei miei confronti dall’autovelox di Torri del Benaco – nonostante le avessi già saldate – sono state annullate perché considerate irregolari. Una vittoria importante non solo per la mia persona, ma per tutte le cittadine e cittadìni ingiustamente vessati nel cui nome ho combattuto e vinto questa battaglia.

A tanti grillini e sinistroidi vari, e in generale a tutti coloro che hanno cercato assurdamente per mesi di speculare su questa vicenda, dico che la politica dell’odio e della denigrazione può in certi frangenti apparire vantaggiosa e appetibile, ma di norma non porta mai lontano. Tentare di sfogare sulla sottoscritta frustrazioni e giustizialismo da operetta si è rivelato un boomerang per chi ci ha provato.

Chi ne esce peggio di tutti è il sindaco di Torri del Benaco, già condannato per violazione della privacy della sottoscritta e adesso nuovamente sconfessato dalla ulteriore decisione del Giudice di pace. A vincere, invece, è stata la legalità.

E adesso avanti! Sempre a testa alta”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia