AMBROSI (FDI) * PARTECIPAZIONE ITAS – LEGGE PAT IMPUGNATA DA CONSIGLIO MINISTRI: « IL DEFICIT DI ASCOLTO NUOCE ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA E ALL’ALLEANZA DI CENTRODESTRA »

Il no a livello nazionale della partecipazione della Provincia in Itas, con il Consiglio dei ministri che ha deciso di impugnare la norma, rappresenta una nuova bocciatura su cui il Presidente Fugatti dovrebbe cominciare a meditare seriamente. Così come per la vicenda del green pass per l’accesso a cinema e musei, noi di Fratelli d’Italia avevamo tentato lealmente di mettere in guardia l’amministrazione dal commettere un grave errore.

Il timore è che un deficit di ascolto possa nuocere all’efficacia e all’adeguatezza dell’azione amministrativa, timore che come alleati di centrodestra ci preoccupa grandemente. Chiediamo perciò al Presidente un maggiore confronto e coinvolgimento in futuro, per evitare incidenti e marce indietro che non fanno bene né alla cittadinanza né alla forza della stessa alleanza di governo”.

*

Consigliera Alessia Ambrosi – Gruppo Fratelli d’Italia Trentino