AMBROSI (FDI) * BRENNERLEC: « MENO EMISSIONI E TRAFFICO PIÙ SNELLO, IMPEGNATA LA PAT A PROSEGUIRE NEL PROGETTO PER UN TRENTINO PIÙ GREEN »

BrennerLEC – Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Meno emissioni e traffico più snello. Impegnata la Provincia a proseguire nel progetto per un Trentino più green”.

La più preziosa gemma del nostro territorio è certamente l’unicità ambientale. È nostro compito dunque, verso i cittadini di oggi e del domani, ma anche verso i turisti che apprezzano particolarmente la nostra attenzione all’ambiente, fare in modo che il Trentino sia sempre più “green”.

L’A22 è certamente un’arteria viaria di fondamentale importanza per il nostro tessuto economico, ma è compito della politica limitare le esternalità negative legate all’inquinamento che ne derivano. Per questo motivo ho particolarmente apprezzato il supporto trasversale dell’Aula alla mia proposta di mozione per proseguire ed estendere anche in futuro i buoni risultati che sta mettendo in mostra il progetto BrennerLEC; risultati che, dopo 5 anni di sperimentazione, evidenziano: una riduzione del 10% delle concentrazioni di NO2 (biossido di azoto) a bordo autostrada; una riduzione dei tempi di percorrenza dell’11% in condizioni di traffico intenso; una maggiore sicurezza stradale.

In sostanza il progetto ci insegna non solo che riducendo la velocità (il concetto è quello del limite di velocità dinamico) in condizioni di traffico particolarmente intenso o di alte concentrazioni di gas inquinanti nell’atmosfera si riduce l’inquinamento del 10%, ma che questo produce anche una significativa riduzione dei tempi di percorrenza.

E com’è possibile ciò? Ognuno di noi percorrendo la A22 non può fare a meno di notare i continui “stop & go” del flusso veicolare, che rappresentano un pericolo per la nostra sicurezza ed un fattore di rallentamento della percorrenza. Le nuove tecnologie permettono di analizzare il traffico in tempo reale ed individuare la velocità migliore (da esporre tramite segnaletica intelligente) per renderlo più fluido.

Certo, il rispetto di limiti dinamici resta in capo ai singoli automobilisti, e per questo è importante un’opera di sensibilizzazione della cittadinanza sul fatto che a volte, se tutti andiamo un po’ più piano, arriviamo a destinazione prima, senza pericoli, e con un sentito ringraziamento da parte dell’ambiente. Fondamentale sarà quindi un’adeguata comunicazione da parte delle istituzioni e della stessa A22 per responsabilizzare gli utenti sull’utilità dei limiti dinamici; questa è la grande sfida che BrennerLEC si pone per il futuro prossimo.

Qualcuno in Aula ha parlato di questo progetto come un “palliativo”, un “placebo”, mentre ci sarebbero ben altre cose da fare per ridurre l’inquinamento. Ed è per questo che la mia proposta di mozione non guarda solo al breve ma anche al lungo periodo, impegnando la Giunta (in seguito ad un confronto con il Presidente Fugatti) ad unirsi alla Provincia di Bolzano nel chiedere con forza al Governo nazionale che il Codice della Strada venga modificato per consentire di attuare misure volte ad una riduzione dinamica della velocità a fini ambientali (attualmente concessa solo per progetti sperimentali).

Dunque: proseguiamo con il BrennerLEC e, forti dei risultati che esso mette in luce, facciamo pressioni a Roma per una rinnovata disciplina legislativa; ma anche perché progetti come questo, con finalità ispirate al bene comune e non al mero profitto, rappresentano carte importanti da giocare nella partita sul rinnovo della

concessione dell’A22 in favore dell’ipotesi pubblica.

Perché l’ambiente e la salute umana non si difendono a parole, ma lavorando passo passo con fatti ed azioni concrete per mantenere il Trentino un posto vivibile, accogliente, ed indirizzato al futuro in un’ottica davvero “green”.

Alessia Ambrosi

Gruppo Fratelli d’Italia