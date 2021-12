AMBROSI E FDI CIRCOLO PERGINE VALSUGANA (TN) * IMPIANTO TERMO-OSSIDAZIONE: « QUALE UTILITÀ PER LA POPOLAZIONE A FRONTE DEI RISCHI PER LA SALUTE? »

18:58 - 2/12/2021

Impianto di termo-ossidazione a Pergine. Ambrosi e Circolo FdI Pergine Valsugana “Quale utilità per la popolazione a fronte dei rischi per la salute?”

L’impianto di termo-ossidazione dei rifiuti sta destando preoccupazione nei cittadini di Pergine Valsugana; preoccupazione che in molti hanno manifestato presso i gazebi di Fratelli d’Italia presenti settimanalmente in città. Si tratta infatti di un impianto di trasformazione dei rifiuti che va a toccare temi particolarmente sensibili quali ambiente, salute e vivibilità cittadina. In particolare, a confine con la zona produttiva industriale (dove Trentino Ambiens ha richiesto d’installare l’impianto di termo- ossidazione) vi è un polo scolastico comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado, asilo nido oltre ad abitazioni private, le quali subiranno una svalutazione approssimativa del 20/30% stando a stime effettuate da agenzie immobiliari perginesi.

Sono inoltre oscuri i benefici che porterà a Pergine e alla Valsugana tale progetto sperimentale basato su una tecnologia già bocciata in altri comuni d’Italia, come Gela (CL) (dove l’ipotesi di un progetto similare evidenziava dati di emissioni analoghe a quello di Pergine nonostante si trattasse di un impianto di almeno 6/8 volte maggiore) e Mori, dove nel 2015 l’amministrazione comunale ha accantonato il gassificatore prendendo atto delle numerose osservazioni critiche presentate al Servizio Valutazione Ambientale della PaT e della contrarietà della popolazione a seguito di un’assemblea pubblica molto partecipata.

Va dunque chiarito se sussista il principio di pubblica utilità per un simile impianto di gassificazione a Pergine Valsugana, e con quali garanzie sulla salute esso sia stato approvato dagli uffici pubblici. Queste sono le domande poste in un’interrogazione che ho depositato al fine di trovare risposte a dubbi e perplessità che riguardano da vicino la quotidianità di tante famiglie di Pergine, poiché il comune stesso si è dimostrato molto vago nella comunicazione con i suoi cittadini su questo argomento.

*

Cons. Alessia Ambrosi

Paolo Planchel – Vice Presidente Circolo FDI Pergine Valsugana