AMBROSI – CIA – ROSSATO (FDI) / PROPOSTA DI VOTO * BENZINA: « DAL TRENTINO A ROMA PER CHIEDERE CON FORZA AL GOVERNO IL TAGLIO DELLE ACCISE SUI CARBURANTI »

10.55 - mercoledì 16 marzo 2022

Proposta di voto- Gruppo consiliare Fratelli d’Italia. “Dal Trentino a Roma per chiedere con forza al Governo il taglio delle accise sui carburanti”.

Il costo di benzina e diesel al distributore ha toccato livelli record, superando i 2,50 euro al litro in alcune aree della Provincia. Un costo insostenibile per tante aziende e famiglie trentine, già provate da due anni di emergenza sanitaria. C’è il rischio, forte, di un crollo del nostro sistema economico e sociale e dunque bisogna agire immediatamente. Al netto della tassazione il costo dei carburanti italiani sarebbe più basso della media europea, ma l’Italia è al secondo posto nella classifica degli stati europei in cui vigono le accise più alte.

Ad oggi, sul prezzo medio della benzina le accise pesano per 72 centesimi e l’Iva per 35; in termini percentuali, la penalizzazione del Fisco sui carburanti rappresenta quindi il 55% del costo finale della benzina ed il 51% di quello del gasolio. Noi di Fratelli d’Italia intendiamo dar voce alle istanze delle trentine e dei trentini tutti e riteniamo che il Trentino debba prendere una posizione netta e univoca nel richiedere al Governo un taglio immediato e sostanziale delle accise sui carburanti.

Per questo abbiamo predisposto in Consiglio provinciale una proposta di voto, sottoposta alle forze di maggioranza ma che auspichiamo sia condivisa trasversalmente da ogni schieramento politico, finalizzata a ridurre le imposte come ci richiedono i nostri concittadini e tutte le categorie economiche. Si tratterebbe della risposta più efficace per contrastare la spirale inflazionistica a cui stiamo assistendo, generando un effetto benefico immediato per consumatori e imprese.

Gruppo consiliare provinciale – Fratelli d’Italia

Cons. Alessia Ambrosi

Cons. Claudio Cia

Cons. Katia Rossato