ALTROCONSUMO * “TEMU“: «SCARSA CHIAREZZA PER GLI UTENTI – PRODOTTI NON CONFORMI – PRATICHE SCORRETTE, L’UE INDAGA»

10.36 - venerdì 15 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Scarsa chiarezza per gli utenti, prodotti non conformi e pratiche scorrette: l’Ue indaga su Temu.

Temu è finita sotto la lente dell’Unione europea che sta verificando le violazioni del Digital service act (DSA), il Regolamento sui servizi digitali. Un’indagine avviata grazie alle segnalazioni di Altroconsumo e del Beuc, l’organizzazione che unisce le altre associazioni di consumatori in Ue. Le autorità accerteranno inoltre le pratiche scorrette, come false recensioni, informazioni ingannevoli e difficoltà a contattare il servizio di assistenza. La piattaforma ora rischia una sanzione pari al 6% del suo fatturato annuo.

Che Temu sia una piattaforma piuttosto controversa è cosa ormai nota. Già in un’inchiesta del 2023 abbiamo avuto modo di documentare la scarsa sicurezza di diversi prodotti venduti (tra cui giocattoli e cosmetici) e i tanti rischi per adulti e bambini. Non è andata in maniera molto diversa quest’anno, quando una nuova indagine su 25 prodotti in vendita su Temu ha evidenziato carenze importanti, tanto che ancora troppi prodotti risultano non essere conformi alle normative nazionali e Ue. Oltre alle problematiche legate alla sicurezza dei prodotti, abbiamo anche analizzato l’assistenza clienti, spedizioni e resi di Temu, AliExpress e Wish, per capire se, al netto dei prezzi stracciati, questi siti sono poi davvero affidabili.

Ora il colosso ecommerce Temu è finito sotto la lente dell’Unione europea che ha avviato un’indagine per accertare la violazione del Digital service act (DSA): Temu rischia una sanzione pari al 6% del suo fatturato annuo.

La verifica partita grazie alle nostre segnalazioni

Gli accertamenti dell’Unione europea arrivano anche a seguito della nostra azione congiunta insieme al Beuc, l’organismo che raccoglie tutte le organizzazioni di consumatori europee, in cui lo scorso maggio avevamo segnalato Temu per violazione di diversi punti del nuovo il Digital service act (DSA), il Regolamento sui servizi digitali in vigore dallo scorso febbraio e che impone regole precise per arginare lo strapotere dei giganti di internet.

Termini e condizioni, scarsa chiarezza: le lacune riconosciute e a Temu

Come avevamo segnalato, la piattaforma presenta diverse lacune importanti, come aspetti piuttosto opachi che riguardano i Termini e le condizioni del servizio. Le informazioni fornite ai consumatori, i cosiddetti “destinatari del servizio”, non sono redatte in maniera chiara e comprensibile, come previsto dalle nuove linee guida del DSA. Avevamo riscontrato inoltre la mancata garanzia di un ambiente online affidabile e sicuro per l’utente: l’interfaccia di Temu non è organizzata e gestita in maniera conforme perché compromette – attraverso tecniche ingannevoli e manipolatorie (i cosiddetti dark pattern) – la capacità degli utenti di prendere decisioni d’acquisto libere e informate. Infine, tra le lacune di Temu c’è anche la mancata tracciabilità degli operatori commerciali che operano sulla piattaforma.

Pratiche scorrette: l’Ue avvia una seconda indagine

Lo scorso maggio Temu è stata riconosciuta come Very Large Online Platform (VLOP), una piattaforma di dimensioni molto grandi che deve quindi rispettare obblighi e regole precisi in materia di tutela dei consumatori secondo quanto previsto dal Digital service act. Quando avevamo richiesto alle autorità il riconoscimento della piattaforma come VLOP (e il rispetto delle specifiche norme a riguardo) avevamo contestualmente inviato una segnalazione all’Agcom, l’organo coordinatore DSA in Italia, chiedendo che venisse avviato un procedimento nei confronti di Temu perché fossero adottate misure per evitare danni ai consumatori e imporre sanzioni al colosso ecommerce. L’Unione europea ha quindi avviato una seconda indagine per accertare le pratiche commerciali scorrette messe in atto da Temu tra cui le finte recensioni utilizzate sulla piattaforma, le informazioni ingannevoli su prodotti (come la scarsità di stock rimanenti o la scadenza delle offerte), gli sconti falsi e l’impossibilità di contattare il servizio assistenza clienti, dato che risulta difficile reperire informazioni di contatto.