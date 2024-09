ALTROCONSUMO * QUALITÀ RETE MOBILE – INDAGINE 2024 : «VODAFONE CON 63.842 PUNTI SI CONFERMA IL MIGLIOR GESTORE, POI TIM (40.146) E FASTWEB (38.285 )»

14.12 - venerdì 13 settembre 2024

Qualità della rete mobile, ecco qual è il miglior operatore. Ecco la classifica dei migliori operatori di rete mobile in Italia, un monitoraggio frutto di test effettuati da voi utenti attraverso CheBanda, la social app fornita da Altroconsumo. Per la prima volta la classifica coinvolge i cinque principali operatori di rete mobile grazie all’ingresso anche di Fastweb. Quest’anno si fa largo il 5G: i vantaggi di questa tecnologia si fanno sentire soprattutto per la maggior velocità di download.

Ecco tutte le novità dell’ultimo Osservatorio di Altroconsumo sulla qualità della rete mobile in Italia: di nuovo c’è che l’indagine 2024 si allarga anche alla rete 5G, coprendo quindi tutte le potenzialità della rete nazionale; e poi c’è l’ingresso di Fastweb tra gli operatori monitorati. La conferma, invece, è ancora una volta il primato di Vodafone, che con 63.842 punti in classifica si conferma il miglior gestore di rete mobile in Italia, con ottimi risultati sia per il 4G che per il 5G. Seguono a distanza Tim (40.146 punti) e Fastweb (38.285 punti). Fastweb si piazza in terza posizione in un testa a testa con Tim, superato seppur di poco per il 4G, mentre l’ex monopolista si afferma sul 5G. La quarta e la quinta posizione in classifica sono occupate rispettivamente da WindTre (27.221 punti) e da Iliad (26.354 punti), che ottengono risultati simili sulla rete 4G, mentre per il 5G è WindTre ad avere la meglio. Questi dati sono il risultato del ricco monitoraggio delle reti degli operatori di telefonia mobile condotto tramite l’app CheBanda, con la quale gli utenti possono misurare la qualità della propria rete in tempo reale.

Anche Fastweb nel monitoraggio Altroconsumo

Una delle novità introdotte nell’indagine di quest’anno riguarda gli operatori coinvolti: Fastweb entra a far parte del nostro Osservatorio per la prima volta. Il numero di test dell’app CheBanda effettuato da utenti Fastweb è stato sufficientemente ampio da consentire l’ingresso anche di questo operatore nella nostra classifica. Sale quindi a cinque il numero delle aziende di telefonia presenti nell’indagine. Restano fuori ancora degli operatori virtuali, ossia i provider che si appoggiano alle reti delle cinque aziende dotate di infrastutture proprie: è il caso, ad esempio, di CoopVoce e Postemobile. Il nostro Osservatorio è costruito dal basso, grazie alla partecipazione attiva degli utenti che utilizzano l’app CheBanda per monitorare la rete. La capillarità dei risultati dipende quindi da voi: invitiamo i clienti degli operatori minori a scaricare l’app CheBanda e a effettuare il maggior numero possibile di test.

Il 5G primeggia per la velocità di download

Il secondo cambiamento riguarda le tecnologie mobili considerate per la classifica: al 4G, 3G e 2G si aggiunge anche il 5G, che ha raggiunto un numero di utenti significativo per la nostra indagine. Questa è la riprova che ormai il 5G ha preso piede nel nostro Paese e una buona percentuale di utilizzatori di CheBanda (quasi un quinto) ha potuto fare il test su questa rete, mentre solo fino a pochi anni fa non arrivava al 5%. I risultati dei test di velocità di navigazione dei vari operatori suddivisi in banda 4G e 5G vedono Vodafone in prima posizione in entrambe le categorie. I vantaggi della banda 5G si fanno sentire soprattutto per la maggiore velocità di download, per la quale primeggia la rete Vodafone. Seguono, anche se ben distanziate, Tim e Fastweb.

I test sulla velocità di trasmissione dei dati

I dati che forniamo sono molto attendibili perché l’app CheBanda si basa su un algoritmo che tiene conto anche di fattori che potrebbero falsare i risultati, come ad esempio la densità di popolazione della zona del test. Per ogni utente, rispetto alla località in cui si effettua la prova, viene considerata la media dei risultati. Ad esempio, se sono a Milano e faccio 10 test e poi mi sposto a Pavia e ne faccio altri 5, CheBanda me ne conteggerà uno solo per città, con il valore medio ottenuto nelle prove: in questo caso a Milano e a Pavia. Inoltre, due diverse località pesano sul giudizio nazionale in proporzione ai loro abitanti, quindi il punteggio ottenuto in una grande città come Milano incide di più rispetto a quello ottenuto in una cittadina come Pavia. Quando si accede a CheBanda il test verifica la velocità di trasmissione per scaricare dati (download) e per inviarli (upload). Parametri, questi, che hanno effetto sul tempo necessario a ricevere e inviare file (foto, video, documenti), ad accedere ai siti internet. Il test della qualità di visione video verifica se la pagina si apre correttamente e qual è il tempo necessario per accedervi. Un altro test a disposizione sull’app CheBanda verifica la qualità della visione in streaming; si calcola sia eventuali blocchi durante la visione sia il tempo che serve a caricare il video. CheBanda non si ferma qui: a differenza di altre app che si limitano a calcolare la velocità di download e upload, l’app di Altroconsumo riesce a rilevare la connessione anche quando si è in movimento.

