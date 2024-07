ALTROCONSUMO * POLIZZE AUTO EVENTI NATURALI: «I COSTI IN 11 CITTÀ, 86 EURO A ROMA E 276 EURO A VENEZIA»

18.01 - martedì 9 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

I danni ai veicoli derivanti da eventi naturali (grandine, bombe d’acqua, trombe d’aria, alluvioni…) non sono coperti dalla garanzia r.c. auto obbligatoria per legge poiché la responsabilità civile copre soltanto i danni causati a terzi in caso di incidente stradale. Chi invece subisce un danno all’auto a causa di questi eventi, può chiedere un indennizzo alla propria assicurazione soltanto se ha anche una copertura accessoria “eventi naturali”.

Ma quanto costa aggiungerla e qual è la più conveniente? Altroconsumo ha valutato i costi delle compagnie che la offrono in 11 città italiane e, per il profilo preso in considerazione, ovvero un assicurato di 44 anni con classe di rischio CU 01, la città più conveniente per la polizza eventi naturali è Roma, con un costo medio del premio di 86 euro. Seguono Cagliari e Firenze con 98 euro, Palermo con 105 euro, Catanzaro e Napoli con 135 euro (+56% rispetto alla capitale), Ancona e Genova con 143 e 169 euro (+65% e + 97% rispetto a Roma), Bologna con 218 euro e infine Milano e Venezia, dove il premio costa rispettivamente 259 e 279 euro, più del triplo di quello di Roma.

Sempre per il profilo esaminato e considerando un pacchetto che comprende furto e incendio, cristalli, assistenza stradale base ed eventi naturali, la polizza più conveniente, nella maggior parte delle città prese in esame (7 su 11), è quella offerta dalla compagnia assicurativa Prima. Il risparmio che si ottiene con questa assicurazione è mediamente quasi di un terzo (34%) rispetto al premio medio rilevato: si va dal 25% riscontrato a Firenze al 49% registrato a Catanzaro. A Genova, Napoli e Palermo, è la polizza di ConTe a essere la scelta più economica: in confronto alle tariffe medie si risparmia rispettivamente il 20%, il 36% e il 40%.

A Milano, invece, l’opzione migliore è quella offerta da Linear, che garantisce, per il profilo di assicurato preso in esame, un risparmio del 27% (755 euro contro un premio medio di 1.031 euro). Se ci si focalizza sulla sola garanzia per gli eventi naturali, i costi variano molto di più, in quanto i premi rilevati passano da meno di 50 euro (Firenze, Roma, Cagliari) a importi che superano addirittura i 400 euro (Milano, Bologna e Venezia).

