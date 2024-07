ALTROCONSUMO * INCHIESTA SU MEDICINALI MANCANTI: «IL 34% DEGLI ITALIANI NON LI TROVA IN FARMACIA, L’ATTESA SUPERA ANCHE I 7 GIORNI»

12.21 - martedì 16 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel corso del 2023 i tempi di attesa sono peggiorati rispetto al 2020. L’attesa supera anche i 7 giorni (17% dei casi), causando problemi al 52% delle persone. Per oltre 3 persone su 10 non è stato possibile trovare i medicinali necessari nei tempi giusti. Le motivazioni sono tante e diverse, ma il problema è da tempo lo stesso, come conferma la nuova indagine Altroconsumo sui medicinali mancanti: nell’ultimo anno il 34% degli italiani si è trovato di fronte ad un: “no, mi spiace, il suo farmaco non c’è e non sarà disponibile a breve”.

Già l’indagine pubblicata da Altroconsumo nel 2021, riferita alla carenza dell’anno precedente, rappresentava una situazione critica ed evidenziava la necessità di una tempestiva soluzione, anche in funzione dell’impatto peggiorativo esercitato dal Covid, a livello europeo.

Nel 2023, gli italiani hanno dovuto affrontare la mancanza di farmaci molto diffusi come analgesici e antidolorifici (nel 15% dei casi), antibiotici e antivirali (7%). Ma sono mancati anche medicinali per disturbi muscolo-scheletrici per i problemi a carico del sistema immunitario, cardiovascolare e non solo.

In molti hanno optato per un’alternativa, cercando in altre farmacie o acquistando un farmaco equivalente, quando disponibile, cioè con le stesse caratteristiche ed efficacia; il 31% invece ha aspettato che il farmaco tornasse disponibile presso la farmacia dove l’aveva richiesto.

Ed è proprio il tempo di attesa che risulta essere peggiorato: nel 17% dei casi è stato persino di oltre 7 giorni, quando nell’indagine del 2020 solo l’8% aveva dovuto aspettare così tanto; il 20% ha atteso tra i 4 e i 7 giorni (tre anni prima il 13%). Inoltre, il 12% dei rispondenti non ha potuto ricorrere ad alcuna soluzione, non trovando né il suo farmaco né uno alternativo, che evidentemente non c’era. Semplicemente non si è potuto curare.

Situazioni di questo tipo, soprattutto per chi soffre di malattie anche gravi, hanno portato a problemi anche pesanti, che si sono verificati per il 52% delle persone: soprattutto ansia e preoccupazione (57%), ma anche peggioramento dei sintomi e della malattia (30%) e il ricovero nel 2% dei casi.

La carenza dei farmaci è, ovviamente, un problema complesso con cause di varia natura. Dall’indagine condotta da Altroconsumo emerge che la motivazione fornita nel 25% dei casi è stata l’eccessiva richiesta. Ciò può avvenire, ad esempio, quando circolano virus come quelli influenzali, che non consentono, per un breve lasso di tempo, di rispondere in modo adeguato all’eccessiva domanda. A molti, però, è stato detto che l’indisponibilità era dovuta alla carenza di principi attivi/materie prime o a problemi logistici (18% in entrambi i casi),dovuti, ad esempio, al trasporto o alle dogane.

Nella lista “Farmaci carenti” dell’Aifa sono circa 3.600 i medicinali mancanti in Italia; nel 2021, quando è stata pubblicata la precedente inchiesta, erano 2.400: il problema, come dimostrano chiaramente anche i dati ufficiali, è in continua crescita.

Nello specifico, dei 3.600 medicinali, circa 2.000 hanno cessato, in modo definitivo o temporaneo, la produzione; i rimanenti 1.600 non sono disponibili o lo sono in quantità ridotta per differenti motivazioni (problemi produttivi, elevata richiesta o motivi commerciali). Inoltre, sul totale, ben 760 non hanno un farmaco equivalente che possa sostituirlo, e questo è ciò che rende queste mancanze particolarmente pesanti per la salute dei pazienti, insieme alla gravità della malattia per cui sono indicati.

La situazione, purtroppo, per chi deve patire la mancanza di medicinali, ha ben poco di positivo, anche se l’Ema (Agenzia europea del farmaco) ha istituito due gruppi di lavoro per gestire le carenze e prevenirle, monitorando gli eventi che potrebbero interferire sulla catena di approvvigionamento, ed ha realizzato una lista di “farmaci critici” per malattie gravi e senza equivalenti, sui quali attua un monitoraggio rafforzato per evitarne carenze.

Inoltre, è in discussione una revisione della regolamentazione Ue sui medicinali, che dedica spazio anche al tema delle carenze e che contiene importanti novità, come obblighi più severi per le aziende su sospensione della produzione e notifica delle carenze; diversificazione dei fornitori da parte dei produttori, che dovranno anche avere un piano di prevenzione e gestione delle eventuali carenze e più poteri per l’Ema.

Altroconsumo continua a vigilare affinché le problematiche legate alla disponibilità di farmaci possano essere risolte, sia a livello europeo sia a livello nazionale.