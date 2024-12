ALTROCONSUMO * APPROFONDIMENTO – NATALE 2024: «I MIGLIORI PANETTONI E PANDORI»

20.29 - giovedì 5 dicembre 2024

Con l’arrivo del Natale tornano sulle nostre tavole le tradizionali specialità di questo periodo, e si riaccende l’eterna sfida tra due dei dolci più amati dagli italiani: panettone e pandoro. Stabilire quale sia il migliore è una questione di gusti, ma come orientarsi nella scelta del prodotto qualitativamente migliore tra le tante opzioni disponibili sul mercato?

Al fine di guidare i consumatori nel processo di acquisto, Altroconsumo ha stilato, come ogni anno, la classifica dei migliori panettoni e pandori. Per il 2024 sono stati messi a confronto 12 panettoni e 8 pandori. Il test è stato condotto in due fasi: per prima cosa sono state effettuate delle analisi di laboratorio, volte a verificare il rispetto del disciplinare di produzione, controllando l’eventuale presenza di muffe e lieviti, microrganismi che possono trovare facile terreno di sviluppo nei prodotti lievitati da forno. In parallelo è stata effettuata una prova di assaggio da parte di una doppia giuria di pasticceri e consumatori, che hanno giudicato sapore, odore, aspetto e consistenza di tutti i panettoni ed i pandori portati in laboratorio.