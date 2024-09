ALTO ADIGE – COALIZIONE GOVERNO PAB: «SCUOLA GOETHE, FOCUS SU SOLUZIONI GIURIDICAMENTE SOSTENIBILI, CHE RENDANO GIUSTIZIA A COMPLESSE SITUAZIONI»

18.14 - venerdì 13 settembre 2024

Comitato di coalizione sulla scuola tedesca

Il comitato di coalizione si è riunito questo pomeriggio su proposta dei Freiheitlichen per affrontare il tema non nuovo, ma tornato oggi di attualità della scuola tedesca. La coalizione di governo ha discusso partendo dal caso della scuola Goethe degli approcci e delle misure di sostegno incentrate sulla formazione linguistica.

Il tentativo di introdurre nella scuola Goethe di Bolzano una classe di alunni di prima elementare che non conoscono il tedesco, ha suscitato molte reazioni riguardanti in primis il diritto all’insegnamento della lingua madre e alla garanzia di un’istruzione di qualità. A questo riguardo uno dei cinque partner della coalizione, i Freiheitlichen, hanno convocato il comitato di coalizione per approfondire le complesse questioni riferite al mondo della scuola.

Oltre ad uno scambio generale di informazioni sulle diverse situazioni nelle scuole, il comitato, si è concentrato in maniera costruttiva sulle possibili soluzioni giuridicamente sostenibili e che rendano giustizia alle complesse situazioni scolastiche, agli studi scientifici, alla tutela delle minoranze, e alle esigenze degli alunni.

Il maggior partito della coalizione, la Südtiroler Volkspartei, ha annunciato già nei giorni scorsi la creazione di un gruppo di lavoro a livello di partito con il coinvolgimento di esperti e di tutte le parti interessate del mondo della scuola. I risultati di questo gruppo di lavoro saranno successivamente discussi in modo più approfondito con i partner della coalizione. Solo dopo si procederà ad ogni altra riflessione che potrà anche prevedere possibili ulteriori misure di politica scolastica in aggiunta all’attuale programma di governo.

***

Koalitionsausschuss zur deutschen Schule

Aus aktuellem Anlass tagte heute Nachmittag auf Anregung der Freiheitlichen der Koalitionsausschuss. Die Regierungskoalition nimmt die aktuelle, wenn auch nicht neue Debatte über unterschiedliche sprachliche Niveaus von Schülerinnen und Schülern (siehe Fall Goetheschule) an Südtirols Schulen zum Anlass, schulpolitische Ansätze und sprachdiffenzierte Fördermaßnahmen zu diskutieren.

Der Versuch der Einführung einer Klasse mit Erstklässlern ohne Deutschkenntnisse an der Bozner Goetheschule hat viele Reaktionen hervorgerufen, wobei auch das Recht auf muttersprachlichen Unterricht wie auch die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Bildung angesprochen werden. Als einer der 5 Koalitionspartner haben die Freiheitlichen heute dazu den Koalitionsausschuss einberufen, um diese komplexen schulpolitischen Anliegen auch auf Koalitionsebene zu vertiefen.

Im Koalitionsausschuss stand daher neben einem allgemeinen Informationsaustausch zu den unterschiedlichen Situationen an den Schulen auch der konstruktive Austausch über mögliche und auch rechtlich haltbare Lösungsansätze im Vordergrund, die den komplexen Situationen an den Schulen, den wissenschaftlichen Erkenntnissen, dem Minderheitenschutz, aber auch konkret den Schülerinnen und Schülern gerecht werden.

Die Südtiroler Volkspartei als größte Regierungspartei hat dazu bereits auf Parteiebene die Einrichtung einer Arbeitsgruppe unter Einbindung von Experten und Betroffenen angekündigt. Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe werden auch in Folge mit den Koalitionspartnern vertieft und reflektiert werden. Auf Koalitionsebene – so das Resümee der heutigen Aussprache –will man in einem nächsten Schritt klären, ob das Regierungsprogramm um zusätzliche schulpolitische Maßnahmen erweitert werden soll.