“ALTERNATIVA POPOLARE PER IL TRENTINO” * PRESENTAZIONE STAMPA: DIVINA, « I NOSTRI 33 CANDIDÀTI PER LE AMMINISTRATIVE DI OTTOBRE » (NOMI E COGNOMI)

12.16 - mercoledì 6 settembre 2023

Nella foto: Sergio Divina assieme al candidato Giorgio Eccher.

È stata presentata stamattina “Alternativa Popolare per il Trentino”, la seconda lista della coalizione per Sergio Divina presidente. «Sono orgoglioso di queste persone, – ha dichiarato Divina – per quello che rappresentano ed hanno rappresentato. È il rispettivo percorso professionale e di vita che parla per loro».

Oltre al capolista – il consigliere provinciale Ivano Job – “Alternativa Popolare per il Trentino” annovera altre 33 persone (34 candidati in totale, 17 donne e 17 uomini), fra cui i tre consiglieri comunali rispettivamente di Pergine, Trento e Rovereto, Carla Zanella, Andrea Maschio e il giovanissimo Leonardo Divan.

Inoltre, esponenti illustri del settore della sanità trentina, come la dottoressa Maria Teresa Bortolami, già primario di pediatria, e l’ex primario di chirurgia generale all’ospedale Santa Chiara di Trento Claudio Eccher.

«Si tratta di una lista molto variegata, – prosegue Divina – che intende anche aprirsi ai più giovani, candidando due nuove leve nate dopo il 2000: Annachiara Bigoni, studentessa universitaria e membro di Assokronos, e la diciottenne Karen Giuranna».

«Questa squadra – conclude Divina – merita l’apprezzamento dei trentini. Se verrà premiata sarà in grado di risollevare davvero ogni settore, riportando la nostra provincia ai livelli di eccellenza che nel passato abbiamo conosciuto».

TUTTI I CANDIDATI DELLA LISTA “ALTERNATIVA POPOLARE PER IL TRENTINO”

Job Ivano, consigliere provinciale, nato a Cles (TN) il 4.10.1972

Maffioletti Gabriella, già consigliere comunale di Trento, nata a Taio (TN) il 14.07.1958

Civettini Claudio, già consigliere provinciale nato a Rovereto (TN) il 25.09.1954

Bettonte Loredana, presidente di Isit, nata a Trento (TN) il 5.10.1949

Eccher Claudio, già primario di chirurgia, nato a Brunico (BZ) il 24.03.1942

Bortolami Maria Teresa, già primario di pediatria, nata a Trento (TN) il 6.08.1957

Paternoster Luca, già consigliere provinciale, nato a Cles (TN) il 2.11.1973

Bigoni Annachiara, membro di Assokronos, nata a Cles (TN) il 18.11.2000

Benvenuto Nicola, avvocato, nato a Trento (TN) il 24.09.1963

Valentini Letizia, operatrice di Croce Bianca, nata a Bolzano (TN) l’8.09.1970

Eccher Giorgio, libero professionista, nato a Trento (TN) il 31.05.1966

Campi Grazia Maria, operatrice turistica, nata a Monza (MB) il 2.11.1973

Cigalotti Mirko, agente immobiliare, nato a Arco (TN) il 16.01.1973

Battistello Barbara, direttrice nel settore agricolo, nata a Vicenza (TN) il 3.10.1963

Divan Leonardo, consigliere comunale di Rovereto, nato a Trento (TN) il 26.11.2001

Titta Eddi, già presidente di Cacciatrici Trentine, nata a Stenico (TN) il 30.11.1961

Bertè Daniele, libero professionista, nato a Rovereto (TN) il 19.11.1983

Sacco Valentina, psicologa, nata a Palermo (PA) il 21.07.1978

Resta Giuseppe, ricercatore di FBK, nato a Trento (TN) il 29.03.1981

Taverna Elisa, casalinga, nata a Trento (TN) il 25.08.1976

Leonardelli Giancarlo, già operatore elettricista, nato a Trento (TN) il 2.11.1954

Fontanari Cristina, operatrice sanitaria, nata a Levico Terme (TN) il 16.10.1969

Maschio Andrea, consigliere comunale di Trento, nato a Trento (TN) il 20.03.1969

Casagrande Isabella, dipendente APAPI, nata a Trento (TN) il 21.08.1967

Leoni Roberto, già capo barman, nato a Riva del Garda (TN) il 26.03.1951

Zerlottini Gina, già funzionaria di Poste Italiane, nata a Rovereto (TN) il 18.06.1952

Deflorian Gianfranco, avvocato, nato a Cavalese (TN) il 7.10.1955

Giuranna Karen, studentessa, nata a Trento (TN) il 14.01.2005

Villotti Claudio, imprenditore, nato a Trento (TN) il 31.08.1953

Lovato Daniela, formatrice docenti, nata a Trento (TN) il 10.07.1959

Risser Pompeo, già infermiere, nato a Salorno (BZ) il 17.02.1953

Bridi Jennifer Jane, impiegata, nata a Trento (TN) il 12.02.1979

Elena Stefano, giornalista, nato a Riva del Garda (TN) il 21.01.1965

Zanella Carla, consigliere comunale di Pergine, nata a Trento (TN) il 7.10.1958