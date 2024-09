ALLEANZA VERDI SINISTRA – TRENTINO * CPR: “LA NOSTRA FERMA CONTRARIETÀ, SONO BUCHI NERI DEI DIRITTI”

19.59 - sabato 21 settembre 2024

Nella giornata di ieri, Fugatti è tornato a rilanciare l’idea di costruire un Centro di Permanenza e Rimpatrio nel Comune di Trento, un’niziativa che benché s’inerisca pienamente nel clima di repressione e restringimento degli spazi democratici che il governo Meloni e la Lega alimentano quotidianamente, non può che lasciarci indignati.

Come Alleanza Verdi Sinistra non possiamo che ribadire la nostra ferma contrarietà: i Cpr sono buchi neri dei diritti, luoghi che privano le persone della propria libertà a prescindere e che mettono in discussione le più basilari garanzie costituzionali, senza che necessariamente sia stato commesso un reato. Infatti, numerosi sono i casi di autolesionismo e suicidi, spesso a danno di persone già traumatizzate.

Il Trentino ha una lunga storia di volontariato e di accoglienza, che per anni lo ha fatto conoscere come un territorio di riferimento per la solidarietà. La visione di reciprocità che ci stava distinguendo a livello nazionale, sembra lasciare posto alla retorica della paura sotto il falso ideologico della sicurezza.

Questa proposta stona ancora di più, durante l’anno in cui la nostra città è capitale del volontariato.

Per queste e per tante altre ragioni ci batteremo perché nessun CPR sia mai costruito sul nostro territorio, nè in quelli vicini, e lavoreremo per sostenere un ritorno all’accoglienza diffusa, unica strada per ricostruire un Trentino veramente solidale e aperto alla convivenza.

*

Coordinamento Provinciale

Alleanza Verdi Sinistra del Trentino