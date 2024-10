ALLEANZA VERDI E SINISTRA – TRENTINO * PANAROTTA: «RILANCIO COMPRENSORIO, CHIEDIAMO COERENZA E TRASPARENZA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICI»

11.48 - giovedì 3 ottobre 2024

Alleanza Verdi e Sinistra chiede coerenza e trasparenza sul futuro della Panarotta e sugli investimenti pubblici previsti per il rilancio del comprensorio. Nonostante si stia diffondendo una maggiore consapevolezza dell’impatto dei cambiamenti climatici sui comprensori sciistici situati sotto i 2000m come la Panarotta, diversi milioni di euro di fondi pubblici sono pronti per essere investiti nello sci alpino, consapevoli che a breve la chiusura del comprensorio (almeno per come lo conosciamo ora) sarà definitiva.

Seppur sia stata accantonata l’idea di costruire un bacino artificiale in Panarotta e si siano quindi ridimensionate le spese previste, c’è l’intenzione da parte di Trentino Sviluppo spa, proprietaria degli impianti, di costruire un vascone interrato e di rifare buona parte dell’impianto di innevamento. Si parla comunque di qualche milione di euro a cui dovrebbero essere aggiunti almeno 180 mila euro annui da parte della Comunità di valle e dei comuni dell’Alta Valsugana e Bersntol.

Al di là dei non trascurabili impatti ambientali derivanti dalla costruzione del vascone, si sottovalutano i costi legati alla produzione della neve artificiale, che aumentano con l’aumentare delle temperature. Inoltre, come abbiamo potuto vedere negli ultimi anni in Appennino, la presenza di un impianto di innevamento non garantisce l’apertura di un comprensorio a bassa quota perché i sempre più frequenti periodi con temperature superiori allo zero (anche di notte) semplicemente non permettono di produrre neve artificiale. E’ uno scenario che purtroppo non si può escludere in futuro anche sulle Alpi.

Sul comprensorio della Panarotta poi incombe un’altra grossa incognita: secondo lo stesso assessore al turismo Failoni, la seggiovia Malga, montata (di seconda mano) nel 2018, ha un fine vita nel 2026, quindi fra appena 2 anni. Riteniamo sia fondamentale chiarire subito se il termine sia derogabile, ed eventualmente a che costi, perché il già piccolo comprensorio della Panarotta, che conta appena 3 seggiovie, perderebbe la possibilità di utilizzare alcune piste di discesa oltre alla recente pista di slittino che si basa proprio sulla seggiovia Malga per la risalita degli utenti.

La “graduale riconversione della Panarotta in chiave outdoor” auspicata dal vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini è già iniziata spontaneamente in questi due anni di chiusura degli impianti in cui migliaia di escursionisti hanno frequentato la Panarotta non “nonostante” ma “proprio perchè” il comprensorio è rimasto chiuso, garantendo tranquillità alle famiglie con bambini e agli scialpinisti ed escursionisti.

Riteniamo sia più utile per tutto il territorio cavalcare quest’onda costruendo insieme a enti, operatori e cittadini una gestione alternativa e sostenibile della Panarotta, con eventuali investimenti pubblici a supporto di una vera transizione, rendendo questa montagna della Valsugana un esempio al quale rivolgere lo sguardo per rendere l’economia montana meno dipendente dalla presenza di neve.

Alleanza Verdi e Sinistra del Trentino