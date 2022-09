ALLEANZA DEMOCRATICA PER L’AUTONOMIA * “LA POLITICA NEL TEMPO DELLE CRISI“: « CONVEGNO CON SEN. CONZATTI E LORENZO DELLAI, SU PNRR E PROGETTI IN CORSO (FOLGARIA – 20/9 ORE 20.00) »

22.05 - lunedì 19 settembre 2022

Elezioni: Conzatti, domani convegno a Folgaria su autonomia. Ore 20,00 Aula magna, piazza Marconi. “La politica dell’autonomia nel tempo delle crisi e delle opportunità”: è il titolo del convegno che si terrà domani 20 settembre alle ore 20.00 a Folgaria (Aula magna, piazza Marconi) promosso dalla senatrice Donatella Conzatti, candidata al Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Rovereto con Alleanza democratica per l’autonomia. Al centro del dibattito i progetti in corso e finanziati con il Pnrr, le norme dell’autonomia, le prospettive di sviluppo del nostro territorio.

Partecipano: Donatella Conzatti, Lorenzo Dellai, già presidente della Provincia autonoma di Trento, Michael Rech, Sindaco di Folgaria, Francesco Valduga, Sindaco di Rovereto.

“In questa campagna elettorale – ha sottolineato Conzatti – tutti dicono, a parole, di voler difendere l’autonomia. Ma l’autonomia va promossa con un lavoro costante e quotidiano in Trentino come a Roma. Io mi batto affinché la nostra autonomia possa parlare il linguaggio della sostenibilità, della transizione ecologica e digitale, delle modalità con cui riassorbire le grandi disuguaglianze, dei progetti in corso in Italia con il PNRR. Credo sia anche l’unico modo possibile per affrontare le grandi crisi energetica e climatica.

Rifiuto l’idea che l’autonomia possa essere piegata ai desiderata partitici: l’autonomia è se è comunità, responsabilità, avanguardia. Il Trentino, dunque, non può più correre il rischio dell’attuale impostazione autarchica che i sovranisti impongono. Scegliendo l’Alleanza democratica per l’autonomia si investe sia sui valori storici che nel futuro del Trentino”.

“I nostri candidati – ha ricordato Conzatti – sono rappresentanti di questo territorio, lo conoscono così come conoscono le regole dell’autonomia. Per fare la differenza in un parlamento depotenziato dall’onda populista è irrinunciabile che i senatori abbiano uno stretto collegamento con la storia, le necessità e le prospettive di sviluppo del nostro territorio”.

Alleanza democratica per l’autonomia