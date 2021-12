AITEB – ASSOCIAZIONE ITALIANA TERAPIA ESTETICA BOTULINO * ARABIA SAUDITA – CAMMELLI ESCLUSI DA CONCORSO DI BELLEZZA PER BOTOX: « BASTA FAKE NEWS, IL BOTULINO NON AUMENTA IL VOLUME DELLE LABBRA »

11:45 - 11/12/2021

Arabia Saudita, cammelli esclusi da concorso di bellezza per botox. I medici estetici (Aiteb): “Basta fake news, botulino non aumenta volume delle labbra”. “La notizia che in Arabia Saudita venga utilizzata la tossina botulinica per abbellire i cammelli durante i concorsi di bellezza di questi animali lascia sconcertati. Non per la notizia in sé ma perché, per l’ennesima volta, ci troviamo a dover affermare una volta per tutte che la tossina botulinica non ha alcun effetto volumizzante, in quanto è in grado solo di ridurre i movimenti e le contrazioni muscolari.”

È quanto dichiarato da Salvatore Piero Fundarò, presidente di Aiteb, Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino, che interviene così sulla notizia relativa all’esclusione di alcuni cammelli da un concorso di bellezza in Arabia Saudita perché i propri allevatori avrebbero ricorso “all’uso di botox e al lifting facciale per rendere i loro cammelli più attraenti dal punto di vista estetico”.

“Se la tossina botulinica non può aver aumentato il volume delle labbra di nessun cammello – continua Fundarò – allora ci troviamo di fronte all’ennesimo episodio di disinformazione riguardo ad un farmaco che invece è utilizzato non solo in campo estetico, ma anche in campo medico per la cura di gravi patologie. Un fraintendimento delle indicazioni su questa tossina che purtroppo registriamo costantemente e che mette a rischio la conoscenza e il lavoro di tanti professionisti del mestiere.”