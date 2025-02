AISCAT * MINISTERIAL CONFERENCE ON ROAD SAFETY: «SIAMO PROTAGONISTI AL 4 GLOBAL DI MARRAKECH IN MAROCCO, PER LA SICUREZZA STRADALE»

14.10 - giovedì 20 febbraio 2025

AISCAT tra i protagonisti della # 4°Global Ministerial Conference on Road Safety, in corso a Marrakech, Marocco. Questo evento di rilevanza mondiale riunisce i principali esperti e leaders del settore per affrontare le sfide e le opportunità legate alla sicurezza stradale a livello internazionale.

AISCAT, da sempre impegnata con le sue Associate sul fronte della sicurezza, è qui presente per confrontarsi con istituzioni, professionisti e stakeholders provenienti da oltre cento Paesi, per approfondire politiche, tecnologie e best practices che possano fare la differenza nella sicurezza stradale globale, con l’obiettivo di promuovere un futuro in cui la mobilità sia sempre più sicura e sostenibile.

Siamo felici di poter contribuire a questo importante momento di dialogo e collaborazione internazionale anche attraverso l’attiva presenza allo stand italiano, in compartecipazione con MIT, ANAS, PIARC, PIARC Italia, Polizia Stradale, SITEB, FredEngineering, Politecnico di Milano, TrafficLab.

Infine, esprimiamo la nostra soddisfazione e il nostro orgoglio per rappresentare qui a Marrakech non solo il settore autostradale italiano, ma anche quello mondiale con la presenza di Emanuela Stocchi in qualità di Presidente PIARC insieme al Segretario Generale Patrick Mallejacq e al Vicepresidente PIARC Mamoudou Alassane Camara.