AIRBUS * BREEZE AIRWAYS: « SVELATO IL PRIMO DEGLI 80 AEROMOBILI A220-300, ALLA LINEA DI ASSEMBLAGGIO FINALE A MOBILE (IN ALABAMA) »

Breeze Airways (Breeze) ha svelato il suo primo degli 80 aeromobili A220-300 ordinati durante un evento di anteprima alla linea di assemblaggio finale dell’Airbus A220 a Mobile, Alabama. L’aeromobile dovrebbe essere consegnato a Breeze nelle prossime settimane.

La cabina dell’A220-300 di Breeze è configurata in un comodo layout a due classi da 126 poltrone premium che comprende 36 poltrone business e 90 poltrone economy dotati di alimentazione e porte USB per tutti i passeggeri.

Breeze offrirà un comfort superiore a bordo dei suoi nuovi A220, come i sedili più larghi, i finestrini più grandi e più spazio di stivaggio per passeggero.

L’efficienza superiore dell’A220 sosterrà gli obiettivi di business del nuovo vettore: offrire una grande esperienza di viaggio ai suoi passeggeri, con tariffe basse ed elevata flessibilità. Si prevede che Breeze fornirà un servizio non-stop tra rotte poco servite negli Stati Uniti a tariffe accessibili – offrendo voli point-to-point da piccoli aeroporti secondari, bypassando gli hub per ridurre i tempi di viaggio.

Breeze ha iniziato le operazioni di linea nel maggio 2021. Il primo A220 dovrebbe entrare in servizio nel secondo trimestre del 2022.

L’A220 è l’unico aeromobile costruito appositamente per il mercato dei 100-150 posti e riunisce un’aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e i motori turbofan Pratt & Whitney di ultima generazione. Con un’autonomia fino a 3.450 nm (6.390 km), l’A220 offre ai vettori una maggiore flessibilità operativa. L’A220 offre fino al 25% in meno di consumo di carburante e di emissioni di CO2 per poltrona rispetto agli aeromobili della generazione precedente, e il 50% in meno di emissioni di NOx rispetto agli standard industriali. Inoltre, l’impronta acustica del velivolo è ridotta del 50% rispetto alla generazione precedente, rendendo l’A220 un buon vicino negli aeroporti.

Alla fine di settembre 2021, oltre 170 A220 sono stati consegnati a 12 operatori in tutto il mondo.