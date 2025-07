AIPED – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERITI ESTIMATORI DANNI * ALCOLOCK: «NORME POCO CHIARE, RISCHIO CONTENZIOSI E RICORSI»

16.25 - sabato 26 luglio 2025

Le regole sull’alcolock che entrano ufficialmente oggi in vigore contengono alcune criticità in grado di dare vita a contenziosi legali e ricorsi da parte degli automobilisti. Lo afferma Aiped, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni.

L’articolo 8 impone al conducente di “verificare che il certificato di taratura abbia l’intervallo di taratura valido“, ma non viene specificato chi verifica se la taratura sia corretta: la Polizia Stradale in fase di controllo?

Problemi anche sul fronte del sigillo previsto dal decreto per impedire l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione, e che deve distruggersi in caso di tentativo di manomissione. Ma cosa succede se il sigillo si danneggia per cause accidentali o a seguito di incidente stradale? Chi garantisce che un sigillo danneggiato non implichi automaticamente un’accusa di manomissione?

“La spesa stimata per l’installazione dell’alcolock sulle auto è di circa 2mila euro a vettura, a cui si dovranno aggiungere i costi di taratura periodica prevista dal decreto, di manutenzione, e quella per i boccagli monouso – spiega il presidente Aiped, Luigi Mercurio – C’è poi il paradosso di quelle famiglie che dispongono di una sola auto: in caso di montaggio dell’alcolock, anche tutti gli altri componenti del nucleo, per poter avviare la vettura, dovranno avere un tasso alcolemico pari a zero”.

“Il rischio è che norme poco chiare si prestino a contenziosi legali e ad una raffica di ricorsi da parte degli automobilisti coinvolti dal nuovo strumento alcolock” – conclude Mercurio.