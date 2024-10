AIFA * CDA: «APPROVATI 6 FARMACI, TRA QUESTI IL “NILOTINIB ACCORD“ (PER PAZIENTI ADULTI CON LEUCEMIA MIELOIDE)»

17.37 - mercoledì 23 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, nelle sedute di settembre e ottobre, ha approvato 6 farmaci, tra nuove molecole, medicinali generici, estensioni delle indicazioni terapeutiche e nuove confezioni di farmaci già autorizzati.

Tra questi un nuovo farmaco da utilizzare come terapia aggiuntiva al trattamento standard per la miastenia gravis generalizzata, un medicinale generico indicato per il trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica, un’estensione delle indicazioni terapeutiche di un farmaco per il trattamento dell’HIV di tipo 1.

Di seguito i farmaci autorizzati e ammessi alla rimborsabilità da parte del SSN:

Nuovo farmaco:

Zilbrysq (zilucoplan), terapia aggiuntiva alla terapia standard per il trattamento della miastenia gravis generalizzata (gMG) in pazienti adulti positivi agli anticorpi anti-recettore dell’acetilcolina (AChR).

Estensione delle indicazioni terapeutiche:

Biktarvy (Bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide fumarato), trattamento dell’infezione da virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV 1). L’indicazione è stata estesa alla popolazione pediatrica di età pari o superiore a 2 anni e con peso corporeo di almeno 14 kg.

Farmaco generico:

Nilotinib Accord (nilotinib), trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo.

Sono state inoltre autorizzate nuove confezioni dei farmaci Deferasirox Glenmark (deferasirox), per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro, Opzelura (Ruxolitinib), per la vitiligine, Proplex (Fattori IX, II, VII e X in associazione), per il trattamento e per la profilassi del sanguinamento.

N.B. Le indicazioni terapeutiche dei farmaci citati sono riportate per esteso negli allegati al presente comunicato.